Συνεδριάζει αύριο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής
Επίσης, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία

Αύριο, στις 11:30, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.
