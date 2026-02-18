Είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, λέει ο Φάμελλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος συμμετείχε στη σύσκεψη του Οργανωτικού Γραφείου με τους συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών και αναφέρθηκε στην κρίσιμη κατάσταση στην οικονομία και στην κοινωνία, στα πολλά προβλήματα και στην έντονη αγωνία των συμπολιτών μας