Γεροβασίλη: Το "όλοι ίδιοι είναι" της Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από την Χρυσή Αυγή
Έκατσα πρώτη σειρά στην ομιλία Τσίπρα στα Γιάννενα γιατί... δεν είχε εξώστη - Ήταν λάθος η συζήτηση που άνοιξε μετά την εκδήλωση στο Παλάς
Το πότε θα προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα δεν έχει καμία σχέση με το τι θα πράξει η Μαρία Καρυστιανού, εκτίμησε σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Action24.
Η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε μάλιστα ότι το προοδευτικό μέτωπο δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο που επιχειρεί να διαμορφώσει η Μαρία Καρυστιανού ο οποίος κινείται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
«Οι θέσεις της είναι άκρως συντηρητικές έως ακροδεξιές» είπε αναφερόμενη στις τοποθετήσεις της για το μεταναστευτικό και τα εθνικά ζητήματα και πρόσθεσε ότι «το "όλοι ίδιοι είναι" της Μαρίας Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από την Χρυσή Αυγή».
Η κα Γεροβασίλη αναφέρθηκε επίσης και στην παρουσία της στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την «ΙΘΑΚΗ» στα Γιάννενα και δεν παρέλειψε να στείλει ένα μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός της για την ενότητα της κεντροαριστεράς
«Έκατσα πρώτη σειρά στην ομιλία Τσίπρα γιατί... δεν είχε εξώστη!»... είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε ότι ήταν λάθος η συζήτηση που έγινε για την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς».
