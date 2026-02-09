Μαρινάκης κατά Βενιζέλου: Οξύμωρο να κατηγορεί την κυβέρνηση για αναθεωρητικό λαϊκισμό ο εμπνευστής του αμελητί

Αύριο το μεσημέρι η συνάντηση Μητσοτάκη με τους κτηνοτρόφους - «Πιστεύουμε τους Λιμενικούς και όχι τους λαθροδιακινητές και τις συλλογικότητες που θέλουν να διαβάλουν τη χώρα»

Ευάγγελου Βενιζέλου, που άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για αναθεωρητικό λαϊκισμό, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ



«Θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του “αμελητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από το 2006, ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία και πλέον όλοι έχουν την ίδια παραγραφή. Ωστόσο, η προσπάθειά του είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις 8 υπογραφές, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.









«Αυτή είναι η θέση μας. Και τα περί λαϊκισμού δεν έχουν αξία για την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να αλλάξει το άρθρο 86. Θεωρώ ότι όλοι θα κριθούμε για τη στάση μας και όλα τα κόμματα θα κριθούν για τη στάση τους», είπε.











Ερωτηθείς σχετικά με το ναυάγιο στη Χίο, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται το Λιμενικό. «Πιστεύουμε τους Λιμενικούς και όχι τους λαθροδιακινητές και τις συλλογικότητες που θέλουν να διαβάλουν τη χώρα», τόνισε και πρόσθεσε ότι δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορα της χώρας. «Αν υπάρχει κάτι που δεν έγινε επιχειρησιακά σωστά, να ελεγχθεί», σημείωσε, εξηγώντας πάντως ότι δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο σε ανθρώπους που ρισκάρουν τη ζωή τους.



Τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα.



Κλείσιμο



«Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχιστεί κανονικά», διαβεβαίωσε. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η Κομισιόν ενθαρρύνει την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων σε έργα του ΕΣΠΑ. Οι εργασίες μεταφοράς των πόρων έγιναν με βάση την τήρηση των διαδικασιών και σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

Για τα επεισόδια στο ΑΠΘ «Η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της, έγιναν πάνω από 300 προσαγωγές και ακολουθεί διαδικασία ταυτοποίησης των προσώπων» , είπε για τα επεισόδια στο ΑΠΘ, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν επικρατούσε μπάχαλο και πλέον οι εγκληματίες συλλαμβάνονται.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα υπάρξουν κυρώσεις για τους φοιτητές που τυχόν μετείχαν στα επεισόδια, ενώ υπό έρευνα βρίσκονται οι πειθαρχικές αρχές, για να διαπιστωθεί αν τήρησαν τις διαδικασίες.





Ιδιαίτερα αιχμηρός κατά τουπου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για αναθεωρητικό λαϊκισμό, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης. «Θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του “αμελητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση» ανέφερε ο κ.υπενθυμίζοντας ότι οήδη από το 2006, ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία και πλέον όλοι έχουν την ίδια παραγραφή. Ωστόσο, η προσπάθειά του είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις 8 υπογραφές, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο κ. Βενιζέλος , ήταν εκ των πρωτεργατών των αλλαγών του 2001, Λόγω της προσθήκης της λέξης «αμελητί», που προστέθηκε στο Σύνταγμα εκείνη τη χρονιά, η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα.«Αυτή είναι η θέση μας. Και τα περί λαϊκισμού δεν έχουν αξία για την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να αλλάξει το άρθρο 86. Θεωρώ ότι όλοι θα κριθούμε για τη στάση μας και όλα τα κόμματα θα κριθούν για τη στάση τους», είπε.Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι αύριο το μεσημέρι θα γίνει η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους κτηνοτρόφους. Η συνάντηση είχε προαναγγελθεί καθώς οι κτηνοτρόφοι είναι ο κλάδος με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στη συνάντηση θα βρίσκονται 20 άτομα.Ερωτηθείς σχετικά με το ναυάγιο στη Χίο, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται το Λιμενικό. «Πιστεύουμε τους Λιμενικούς και όχι τους λαθροδιακινητές και τις συλλογικότητες που θέλουν να διαβάλουν τη χώρα», τόνισε και πρόσθεσε ότι δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορα της χώρας. «Αν υπάρχει κάτι που δεν έγινε επιχειρησιακά σωστά, να ελεγχθεί», σημείωσε, εξηγώντας πάντως ότι δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο σε ανθρώπους που ρισκάρουν τη ζωή τους.Τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα.Ερωτηθείς για την υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί τον κ. Παναγόπουλο. «Φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν αφορούσε στέλεχος της ΝΔ. Εμείς δεν θα στοχοποιήσουμε ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένα απο τα εμβληματικότερα μέλη του», είπε, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης. «Δεν ελέγχεται το ΠΑΣΟΚ, εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ, σε περιπτώσεις που ελέγχεται ένα μέλος της ΝΔ και το μεταφράζουν σε ευθύνη της ΝΔ. Αλλά δεν θα φορτωθούμε μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ», είπε, διευκρινίζοντας ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με άλλα πρόσωπα.«Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχιστεί κανονικά», διαβεβαίωσε. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η Κομισιόν ενθαρρύνει την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων σε έργα του ΕΣΠΑ. Οι εργασίες μεταφοράς των πόρων έγιναν με βάση την τήρηση των διαδικασιών και σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.«Η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της, έγιναν πάνω από 300 προσαγωγές και ακολουθεί διαδικασία ταυτοποίησης των προσώπων» , είπε για τα επεισόδια στο ΑΠΘ, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν επικρατούσε μπάχαλο και πλέον οι εγκληματίες συλλαμβάνονται.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα υπάρξουν κυρώσεις για τους φοιτητές που τυχόν μετείχαν στα επεισόδια, ενώ υπό έρευνα βρίσκονται οι πειθαρχικές αρχές, για να διαπιστωθεί αν τήρησαν τις διαδικασίες.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,





Υπεγράφη η επέκταση της συλλογικής σύμβασης για την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων.



Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που σε συνδυασμό με τις, ήδη, υπάρχουσες δράσεις αποστολής φαρμάκων (φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων) στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης. Και αυτό συμβαίνει, επιτρέποντάς τους να παραλαμβάνουν σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένα φάρμακα - κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους.



Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της δράσης περίπου 20.000 συνταγές ανά μήνα -κατά μέσο όρο- δύναται να διατίθενται σε ασθενείς στα ιδιωτικά φαρμακεία, έναντι 1.500 συνταγών ανά μήνα βάσει της υφιστάμενης διαδικασίας.



Είναι σημαντικό, επίσης, να επισημανθούν τα εξής:

-Στη διαδικασία δύνανται να ενταχθούν όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας. Οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν οφείλουν να το δηλώσουν. Τα συμμετέχοντα φαρμακεία πιστοποιούνται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και υποχρεούνται να χορηγούν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους.



-Η πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένες δραστικές ουσίες και θεραπευτικές κατηγορίες ---(αρχικά περιλαμβάνει κάποια αντικαρκινικά φάρμακα καθώς και φάρμακα για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας), όπως αυτές καθορίζονται και επικαιροποιούνται από το Υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα φάρμακα που προορίζονται, αποκλειστικά, για νοσοκομειακή χρήση.



-Η παραλαβή των φαρμάκων από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.



----



Το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.



Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των μεταφορών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση:

• Ενισχύεται, ουσιαστικά, το πλαίσιο αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες, με αυστηροποίηση των προστίμων.

• Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και υποδομών των συγκοινωνιακών φορέων, με ειδικές ρυθμίσεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και προσωπικό, καθώς και με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βανδαλισμών και φθορών.

• Για πρώτη φορά, εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μικροσωματιδίων στους χώρους των δημόσιων συγκοινωνιών, ενσωματώνοντας, συστηματικά, την παράμετρο της δημόσιας υγείας στη λειτουργία των μεταφορών.



Παράλληλα, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που εστιάζουν στον έλεγχο και στην ασφάλεια των οχημάτων. Μεταξύ άλλων:

• Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΤΕΟ, με ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων και δημιουργία Μητρώου Εποπτών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ακεραιότητα των τεχνικών ελέγχων.

• Θεσπίζονται σαφείς κανόνες για την πιστοποίηση, την εποπτεία και τη διασταύρωση των ελέγχων, με στόχο την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της κατάστασης του στόλου των οχημάτων.



Ακόμη, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στα ταξί και στις επαγγελματικές μεταφορές, ανταποκρινόμενα σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς:

• Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης αδειών ταξί από 6θέσιες σε 9θέσιες.

• Επιλύονται ζητήματα συγκυριότητας και διαχείρισης αδειών.

• Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς αιφνιδιασμούς και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.



Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου βασίζεται στη λελογισμένη μείωση διοικητικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, με παράλληλη ενίσχυση της εποπτείας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του κράτους.



----

Πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από 112 επενδυτικά σχέδια, που εντάχθηκαν σε δύο καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Συγκεκριμένα, στον τρίτο κύκλο της «Μεταποίησης & Εφοδιαστικής αλυσίδας» και στις «Περιοχές ειδικής ενίσχυσης».



Ο συνολικός προϋπολογισμός των 112 επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται σε 553 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση που θα λάβουν διαμορφώνεται στα 289,5 εκατ. ευρώ.



Περίπου το 50% των επενδύσεων υλοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.



Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στρατηγικούς και παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η μεταποίηση, η μεταλλουργία, η χημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και η τεχνολογία, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις.



Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και των ενστάσεων ολοκληρώθηκε, για πρώτη φορά, εντός 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων του καθεστώτος, όπως είχε δεσμευτεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.



Θα ακολουθήσουν οι αξιολογήσεις στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων και μέσα στο 2026 θα προκηρυχθούν επτά νέα καθεστώτα.



----



Μέσα από τις καινοτόμες υπηρεσίες της ψηφιακής πύλης «Hellenic Heritage» αναβαθμίζεται η εμπειρία των επισκεπτών σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.



Οι εν λόγω υπηρεσίες διευκολύνουν την προετοιμασία και τον προγραμματισμό κάθε επίσκεψης, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, τους θησαυρούς της ελληνικής ιστορίας με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών.



Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε προχωρημένη πιλοτική λειτουργία και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Απρίλιο.





----



Σήμερα στις 19:00, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.





Αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.



----





Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

09.02.2026, 12:30