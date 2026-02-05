Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: Πόνος βαθύς για όσους χάθηκαν, το κράτος δεν πράττει όσα μπορεί για να αποτρέψει τις παράνομες εισβολές
Η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη, τονίζει και συμπληρώνει στην ανάρτησή της ότι οι νόμοι πρέπει να τηρούνται και είναι σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας
«Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται» λέει η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή το ναυάγιο στη Χίο μιλώντας ταυτόχρονα για παράνομες εισβολές.
Η κα Καρυστιανού με ανάρτησή της εκφράζει τον πόνο της για τους ανθρώπους που χάθηκαν, ωστόσο ταυτόχρονα τονίζει πως είναι σημαντική «η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας».
Στην ανάρτησή της γράφει:
Χίος, Φεβρουάριος 2026
Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.
Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.
Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία.
