Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Δεν βλέπω κίνδυνο κλιμάκωσης με την Τουρκία, η μόνη μας διαφορά είναι ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα
Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, τη δημοσιονομική πολιτική, τις σχέσεις με την Τουρκία και το ναυάγιο στη Χίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά το διεθνές δίκαιο και ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ

Για μία και μόνο διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η ατζέντα των συζητήσεων με την Τουρκία δεν εμπλουτίζεται πέρα από τη μία και μοναδική διαφορά, δηλαδή τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. 

Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί προσπάθεια για τη μείωση των εντάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής σχέσης σε επιμέρους ζητήματα, ακόμη κι αν το βασικό πρόβλημα παραμένει άλυτο επί δεκαετίες. Δηλώνει ότι θα μεταβεί στην Άγκυρα «με σαφείς θέσεις για τη διαφορά μας», επιδιώκοντας να χτίσει πάνω στην πρόοδο που έχει καταγραφεί.

Παράλληλα, εκτιμά ότι δεν διακρίνει «σημαντικό κίνδυνο κλιμάκωσης» με την Τουρκία, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι σαφώς πιο διαχειρίσιμη σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν. «Είμαστε και οι δύο έμπειροι ηγέτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ήδη αρκετές προκλήσεις στην περιοχή και δεν χρειάζεται να προστεθούν νέες. Τόνισε, ωστόσο, ότι βασικός του στόχος παραμένει η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σήμερα ισχυρότερες σε σχέση με έξι χρόνια πριν.
