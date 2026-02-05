Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Δεν βλέπω κίνδυνο κλιμάκωσης με την Τουρκία, η μόνη μας διαφορά είναι ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, τη δημοσιονομική πολιτική, τις σχέσεις με την Τουρκία και το ναυάγιο στη Χίο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά το διεθνές δίκαιο και ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ