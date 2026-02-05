Στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν



Τουρκία: Θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των ελληνοτουρκικών σχέσεων

Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.… — Burhanettin Duran (@burhanduran) February 5, 2026

Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση σχετικά με τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν προχώρησε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρείας,ο οποίος, επισημαίνει ότι κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών «θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών».«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου 2026, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την έκτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας–Ελλάδας.Η συνεδρίαση του Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών των δύο χωρών. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.Κατά τις συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων τόσο για τα διμερή ζητήματα όσο και για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο της επίσκεψης προβλέπεται και η υπογραφή σειράς κειμένων που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων».