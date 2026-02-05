Στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Η ανακοίνωση έγινε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη - Μόνη διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία η υφαλοκρηπίδα, «ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών»
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εξωτερικών.
«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης. Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
Ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο και η μία και μόνη διαφορά, θα λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. «Έχουμε αποδείξει ότι μέσα από τη συνολική εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα έχει καταφέρει όσα δεν είχε καταφέρει τις προηγούμενες δεκαετίες», ανέφερε.
Λίγο μετά την ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη κυβερνητικές πηγές σημείωσαν:
«Με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια, μεταβαίνει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτηση για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.
Εξάλλου, το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμισυ χρόνια, όπως:
- Τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα,
- Την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών,
- Τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου
- Την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.
Η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας ύστερ΄από ενάμισυ χρόνο - η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι σημαντικές και αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων.
Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και οι συμμετέχοντες στην αποστολή θα διαμορφωθούν στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας».
Κυβερνητικές πηγές για την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση σχετικά με τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν προχώρησε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρείας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ο οποίος, επισημαίνει ότι κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών «θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών».
Τουρκία: Θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των ελληνοτουρκικών σχέσεων
Αναλυτικά η ανάρτηση:
Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.…— Burhanettin Duran (@burhanduran) February 5, 2026
«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία στις 11 Φεβρουαρίου 2026, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την έκτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας–Ελλάδας.
Η συνεδρίαση του Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών των δύο χωρών. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα εξεταστούν όλες οι πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.
Κατά τις συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων τόσο για τα διμερή ζητήματα όσο και για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο της επίσκεψης προβλέπεται και η υπογραφή σειράς κειμένων που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων».
