Κόντρα στη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο: «Εγώ πιστεύω το λιμενικό, η αντιπολίτευση μπορεί να πιστεύει τους διακινητές» είπε ο Πλεύρης
Ενημέρωση από τον Κικίλια ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Με πολιτική σύγκρουση για το περιστατικό της Χίου ξεκίνησε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη να υπερασπίζεται την πολιτική φύλαξης των συνόρων καταδικάζοντας τα παράνομα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και την αντιπολίτευση να αμφισβητεί την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος και να ζητά άμεση ενημέρωση από την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας.
«Το συμβάν καταδεικνύει την μάχη ενάντια στους δολοφόνους παράνομους διακινητές ανθρώπων» είπε αρχικά ο κ. Πλεύρης εκφράζοντας την θλίψη του για τους νεκρούς και δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος τα οποία όπως είπε «φυλάνε τα σύνορα και σώζουν ανθρώπους».
«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού. Στο χθεσινό περιστατικό διέσωσαν 24 ανθρώπους. Η διάσωση δεν έγινε από τους επαγγελματίες ανθρωπιστές. Τα στελέχη του Λιμενικού κάνουν την δουλειά τους, φυλάνε τα σύνορα και σώζουν ανθρώπους. Εγκληματίες είναι οι διακινητές που σε μια λέμβο 8 μέτρων έβαλαν 40 άτομα και όταν τους εντόπισε το Λιμενικό έστρεψαν το σκάφος τους και έπεσαν πάνω στο σκάφος του Λιμενικού. Προφανώς γίνεται έρευνα. Εγώ όμως επικαλούμαι την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος που πιστεύω, αναφέρομαι στην ανακοίνωση του Λιμενικού που πιστεύω, η αντιπολίτευση μπορεί να πιστεύει τους διακινητές» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για να προσθέσει ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εισάγει διατάξεις για την περαιτέρω αυστηροποίηση της ποινικής αντιμετώπισης των διακινητών.
Από την άλλη πλευρά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε ότι απαιτείται διερεύνηση του περιστατικού για να προσθέσει «η διερεύνηση αυτή δεν πρέπει να μείνει σε μια ανακοίνωση του Λιμενικού ούτε στην τοποθέτηση του κ. Πλεύρη που δεν είναι αρμόδιος για το περιστατικό. Πρέπει να έρθει στην Βουλή ο κ. Βασίλης Κικίλιας».
Ενημέρωση από την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας ζήτησε και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον κ. Πλεύρη επειδή όπως είπε «έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμενικού».
Από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με τις αιτίες του δυστυχήματος ενώ ο Κώστας Χήτας της Ελληνικής Λύσης μίλησε για «τραγικό συμβάν» και «αποτυχία της κυβέρνησης».
Τέλος, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου της Νέας Αριστεράς είπε ότι «είναι μια άσχημη ημέρα για την πατρίδα μας. Πρέπει να έρθει στη Βουλή ο κ. Κικίλιας όπως οφείλει για να λογοδοτήσει για το τι έγινε. Αντί αυτού ήρθε ο κ. Πλεύρης να δώσει συγχαρητήρια στο Λιμενικό».
