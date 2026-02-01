Αύριο το διάγγελμα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα προτείνει αλλαγές σε 70 από τα 120 άρθρα

Ο καμβάς της αναθεώρησης

Δύσκολες συναινέσεις

Το νήμα των πρωτοβουλιών για την εκκίνηση της διαδικασίαςπιάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πατώντας το κουμπί για την επεξεργασία της πρότασης της Ν.Δ. και τη σύσταση της Προαναθεωρητικής Επιτροπής της Βουλής.Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος»,, να ορίσει την ατζέντα, αλλά και να περιγράψει τους στόχους του για την αναθεωρητική διαδικασία.ζητώντας τους εντός του Φεβρουαρίου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ στις 9 το βράδυ θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Σκάι και τον Αλέξη Παπαχελά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντός του Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστεί η πρόταση της Ν.Δ., ενώΠριν από μερικές εβδομάδας το «ΘΕΜΑ» είχε αναλύσει ευρύτερα τόσο τις προθέσεις όσο και τους στόχους του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος δεν αφήνει το θέμα να χρονίσει και φέρνει πιο μπροστά τις σχετικές πρωτοβουλίες. Αλλωστε από την περασμένη Δευτέρα ο πρωθυπουργός έδειξε την πρόθεση να... παίξει μπάλα στο θεσμικό πεδίο, ανακοινώνοντας στο Υπουργικό την πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και την τριεδρική Περιφέρεια Αποδήμων από τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027, κατά τα πρότυπα των ευρωεκλογών του 2024.Ηδη,και έχει κάνει σχετικές επαφές, ζητώντας από βουλευτές της Ν.Δ. με νομικό υπόβαθρο προτάσεις προς αξιολόγηση. Ο κ. Γεραπετρίτης θα είναι σε άμεση συνεννόηση με τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργούο οποίος επίσης είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου. Εισηγητής της Ν.Δ. στην Επιτροπή της Βουλής που αναμένεται να συσταθεί θα είναι ο πρώην υπουργός, ο οποίος μάλιστα τις προηγούμενες μέρες είχε και σχετική συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, μέρος της συζήτησης θα είναι ο νέος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της Ν.Δ. και μέχρι πρότινος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος θα είναι από αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Σημειωτέον, ο κ. Ρουσόπουλος κατέθεσε προ ημερών ερώτημα στο Συμβούλιο της Βενετίας αναφορικά με το άρθρο 86 που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της αναθεωρητικής διαδικασίας, ζητώντας να πληροφορηθεί τι ισχύει ως προς το καθεστώς ασυλίας πολιτικών προσώπων σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Από το Μέγαρο Μαξίμου ρόλο στη συζήτηση βεβαίως έχουν ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωποςΗ πρόταση της Ν.Δ., πάντωςκαι στο μικροσκόπιο αναμένεται να τεθούν πάνω από 70 άρθρα του ισχύοντος Συντάγματος. Ως προς το άρθρο 86,ότι μια άποψη που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά δεν συνιστά δεδομένο, είναι ότιπου προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 ν. 3126/2003 ώστε να επιλαμβάνεται πριν η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίσει τη συγκρότηση επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Ο κ. Μητσοτάκης σε κάθε περίπτωση, χωρίς όμως την πλήρη κατάργησή του.Επίσης, η Ν.Δ. θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα γιαμετά την έγκριση από το ΣτΕ του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Επίσης, στο μικροσκόπιο τίθενται το άρθρο 103 που αφορά τη μτο άρθρο 24 για την, το άρθρο 90 για τονκαι την πιθανή ενίσχυση της άποψης των λειτουργών της έναντι της κρίσης της Βουλής και του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και το άρθρο 30για μία και μοναδική εξαετή θητεία.Πρόθεση της Ν.Δ., πάντως, είναιμε δεδομένη την εκτίμηση ότι το Σύνταγμα του 1975 ανταποκρίνεται στα δεδομένα του 20ού αιώνα. Ετσι, απαιτείται η αποκάθαρση του συνταγματικού κειμένου από αναχρονιστικές διατάξεις καιτης Τεχνητής Νοημοσύνης κ.ο.κ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», η πλειοψηφία προσανατολίζεται να βάλει επιπλέον στο τραπέζι:■ Την πρόβλεψη κανόνων δημοσιονομικής ισορροπίας και βιωσιμότητας.■ Την κατοχύρωση της υποχρέωσης του κράτους να μεριμνά για την προσιτή στέγη.■ Την πρόβλεψη της δυνατότητας προληπτικού ελέγχου της συνταγματικότητας ψηφισμένων νομοσχεδίων ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο δικαστικών κρίσεων που έρχονται με καθυστέρηση πολλών ετών και ανατρέπουν δικαιολογημένες προσδοκίες των πολιτών, όπως συχνά συμβαίνει σήμερα.Η προαναθεωρητική διαδικασία βεβαίως είναι μια αναγκαία άσκηση συναίνεσης, στην οποία απαιτούνται 180 ψήφοι είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή.Εμπειρος βουλευτής της Ν.Δ. εκτιμά ότι δύσκολα η αντιπολίτευση θα δώσει στις προς αναθεώρηση διατάξεις ισχυρή πλειοψηφία 180 βουλευτών από την προτείνουσα Βουλή, ώστε στη συνέχεια η οριστική αναθεώρηση να μπορεί να γίνει και με 151. Αν κρίνει κανείς από την πλήρη αδυναμία συνεννόησης για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών, υπάρχει ο δεδομένος κίνδυνος η εμβέλεια και αυτής της αναθεώρησης να είναι αντιστοίχως περιορισμένη με αυτή του 2019. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως θα πετάξει το μπαλάκι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο θεωρητικά υπάρχει πεδίο συνεννόησης σε μια σειρά θεμάτων.