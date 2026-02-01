Οι πρωτοβουλίες και οι ανησυχίες του Προέδρου της Δημοκρατίας: «Να μην επικρατήσει η υποχρεωτική ασυνεννοησία»

Η αίσθηση που διαμορφώνεται στο Προεδρικό Μέγαρο είναι ότι επικρατεί η οξύτητα του πολιτικού διαλόγου και τα κόμματα προσανατολίζονται στο να καταγγέλλουν το ένα το άλλο αντί να αξιολογούν την ιστορικότητα της συγκυρίας και του διεθνούς περιβάλλοντος