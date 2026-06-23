Δένδιας: Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή για την περίπτωση που ασκήσει νόμιμο δικαίωμά της

Το ουκρανικό drone στη Λευκάδα είναι περασμένης τεχνολογίας ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στην τελετή των εγκαινίων του νέου αμυντικού hub της METLEN στον Βόλο