Κουτσούμπας: Το 22o Συνέδριο του ΚΚΕ ξεκινά σήμερα στο Γαλάτσι

Ο ΓΓ του ΚΚΕ τόνισε ότι ο θάνατος των 5 εργατριών συνιστά έγκλημα που μαρτυρά πως η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο - «Οι νόμοι τους σκοτώνουν»