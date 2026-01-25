Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Ομάδα πόλο: Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι
Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός συνεχάρη την εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι
Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι», έγραψε ο πρωθυπουργός.
Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 25, 2026
Σας ευχαριστούμε! 🇬🇷
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
