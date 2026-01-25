Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Ομάδα πόλο: Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι

Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός συνεχάρη την εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι