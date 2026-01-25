Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Ομάδα πόλο: Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Εθνική Ομάδα πόλο

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Ομάδα πόλο: Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι

Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός συνεχάρη την εθνική μας ομάδα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Ομάδα πόλο: Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Δείτε την ανάρτησή του

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης