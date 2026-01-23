Μαρινάκης: Έξι πολύ μεγάλα έργα θωράκισης προχωρούν στην Αττική, προχωρημένες οι συζητήσεις για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Θεωρώ ότι πολλές φορές από πολλούς δημοσιολογούντες και πολιτικά κόμματα και ανθρώπους που έχουν δημόσιο λόγο, η συζήτηση δημόσια γίνεται με πάρα πολλά στοιχεία υποκρισίας, δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ