Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις, καλά τα σχόλια Τραμπ για αποκλιμάκωση

Για το Συμβούλιο Ειρήνης δήλωσε: «Δεν θα είχαμε ανακωχή στη Γάζα, χωρίς την εμπλοκή Τραμπ. Θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μιας συμφωνίας για τη Γάζα... Δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα»