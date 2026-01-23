Οι λεπτές ισορροπίες Μητσοτάκη μετά την κρίση εμπιστοσύνης στις ευρωαμερικανικές σχέσεις: Είχαμε αναταράξεις αλλά τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα

Όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουμε δυσκολία να συμμετέχουμε στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής - «Ζήτημα παγκόσμιας ασφαλείας η Αρκτική, ξεκάθαρες οι κόκκινες γραμμές για τη Γροιλανδία»