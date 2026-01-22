Mητσοτάκης: Ναι στη συμμετοχή 13 χωρών της ΕΕ στο Συμβούλιο Ειρήνης μόνο για τη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε και εμείς

Η Ελλάδα δεν θέλει έναν νέο ΟΗΕ ανταγωνιστικό στον υπάρχοντα - Το θέμα της Γροιλανδίας μπορεί να επιλυθεί με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις Δανίας-ΗΠΑ, είπε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του έκανε λόγο για μια περίοδο αυξημένης έντασης στις ευρωατλαντικές σχέσεις, με αφορμή δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία εξαίρεση, τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία αποτελούν αποκλειστικά υπόθεση των κατοίκων της. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί» σε σχέση με την ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν «με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».



Το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα



Αναφερόμενος στο δεύτερο βασικό θέμα της Συνόδου, το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ «Συμβούλιο Ειρήνης», ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν εκφράσει εύλογους προβληματισμούς. Όπως είπε, η πρόταση, όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, φαίνεται να υπερβαίνει το πλαίσιο που θέτουν οι αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ.







«Πρόκειται για μια εύλογη συμβιβαστική πρόταση, που θα μας επιτρέψει να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαδικασία ειρήνης στη Γάζα, χωρίς να δημιουργήσουμε έναν νέο ΟΗΕ που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει από την πρώτη στιγμή εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή.

Αναλυτικά η δήλωση Μητσοτάκη



«Δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο.



Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μία σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του Προέδρου Trump.



Πιστεύω, όμως, ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις οδηγούν, δείχνουν τον διάδρομο προς μία εκτόνωση, τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στη Γροιλανδία.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν τη νήσο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το Βασίλειο της Δανίας.



Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου. Αυτοί, όμως, μπορούν να επιλυθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.



Ως προς το άλλο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο της Ειρήνης, όπως αυτό προτάθηκε από τον Πρόεδρο Trump, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και όλες οι χώρες -με δύο εξαιρέσεις- της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους, πιστεύω εύλογους, νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του ΟΗΕ.



Παρά ταύτα, η πρόταση της Ελλάδος -η πρότασή μου- θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί.



Θεωρώ ότι αυτή είναι μία εύλογη συμβιβαστική λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στη διαδικασία ειρήνευσης της Γάζας -η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή-, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.



Απαντώντας σε εκτός μικροφώνου ερώτηση δημοσιογράφου ο Πρωθυπουργός ανέφερε:



Το γεγονός ότι συναντιόμαστε εδώ, σε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου, καταδεικνύει ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε ξεκάθαρα ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.



Πέραν αυτού, χαιρετίζω τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρόεδρος Trump στο Νταβός. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για την εξεύρεση ενός λογικού συμβιβασμού που θα σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη ήταν ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Όπως έχω πει, η ελπίδα μου είναι και θα συνεχίσω να εργάζομαι προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζω τις προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι αν παραμείνουμε ενωμένοι, σταθεροί αλλά εποικοδομητικοί, μπορεί να βρεθεί μία λύση.».



Φρίντριχ Μερτς: « Ευγνώμων» για την αλλαγή στάσης του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς καλωσόρισε την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αφού είχε προηγουμένως εκφράσει τον φόβο ότι η διένεξη θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στο ΝΑΤΟ.



«Είμαι πολύ ευγνώμων που ο πρόεδρος Τραμπ πήρε αποστάσεις από τα αρχικά σχέδιά του για κατάληψη της Γροιλανδίας. Είμαι επίσης ευγνώμων που απέφυγε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου» είπε ο Μερτς στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.



Μακρόν: Παραμένουμε σε επαγρύπνηση Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.



Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την επιστροφή σε μια «πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση» με τις ΗΠΑ, μετά την «κλιμάκωση» και τις «απειλές περί εισβολής (στη Γροιλανδία) και δασμών (σε ευρωπαϊκές χώρες) από τις ΗΠΑ.



«Σε αυτήν την άτυπη σύνοδο κορυφής υπογραμμίζουμε την ενότητα των Ευρωπαίων όσον αφορά τη στήριξη της Δανίας, της εδαφικής ακεραιότητάς της, την εθνικής κυριαρχίας της. Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή, αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία», τόνισε, προσθέτοντας: «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αν γίνουμε πάλι στόχος απειλών».



Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.



Όπως δήλωσε, η άτυπη σύνοδος κορυφής αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι «όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή και αντιδρά γρήγορα, οι εξελίξεις κινούνται με τάξη και ψυχραιμία». Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έπειτα από μια εβδομάδα που ξεκίνησε με κλιμάκωση, απειλές εισβολής και εμπορικές απειλές, η κατάσταση επανήλθε σε ένα «πολύ πιο αποδεκτό πλαίσιο», τονίζοντας ωστόσο ότι «η Ευρώπη παραμένει σε επαγρύπνηση». Επισήμανε, επίσης, ότι «όταν η ΕΕ αντιδρά ενιαία και αξιοποιεί τα μέσα που διαθέτει, μπορεί να επιβάλει τον σεβασμό ακόμη και υπό απειλή».



Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα συζητηθούν οι στρατιωτικές ασκήσεις που προγραμματίζει η Συμμαχία, σημειώνοντας ότι «η Γαλλία είναι διαθέσιμη να συμμετάσχει». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι διαβεβαίωσε τη Δανή πρωθυπουργό για τη στήριξη της Γαλλίας στις επικείμενες συζητήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, εφόσον επανεμφανιστούν απειλές.



Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι τα ζητήματα ασφάλειας της Αρκτικής θα συζητηθούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ τα θέματα που άπτονται της κυριαρχίας της Γροιλανδίας εμπίπτουν στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας και αποτελούν αρμοδιότητα της Κοπεγχάγης. «Πρέπει να προσεγγιστούν με ψυχραιμία», είπε χαρακτηριστικά.



Τέλος, ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν περιορίστηκε να πει ότι «δεν εξαρτώνται από εμένα», ενώ ο ίδιος δήλωσε «ήρεμος και σταθερός».



Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ θα συζητηθεί, λέει ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη διευθέτηση του πολέμου στη Γάζα και άλλων συγκρούσεων, είπε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.



Ο Μάρτιν είπε ότι σήμερα το πρωί συναντήθηκε με εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής και συζήτησε τις ανθρωπιστικές ανάγκες στον παλαιστινιακό θύλακα.



Η Δανία έχει ζητήσει μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής, λέει η Φρεντέρικσεν Η Δανία έχει ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ισχυροποιήσει την παρουσία του στην περιοχή της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν σε δημοσιογράφους προσερχόμενη στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.



«Χρειαζόμαστε μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας», είπε η Φρεντέρικσεν την επομένη της συνάντησης του γενικού γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί – το οποίο αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.



«Είναι σαφές ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε για αυτό. Αλλά, φυσικά, μπορούμε να συζητήσουμε με τις ΗΠΑ για το πώς μπορούμε να ισχυροποιήσουμε τη συνεργασία μας για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής», συμπλήρωσε.



Συνεργασία αντί για αντιπαράθεση" ζητά ο πρόεδρος της Λιθουανίας Η Λιθουανία εξακολουθεί να θεωρεί τις ΗΠΑ ως τον στενότερο φίλο της, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.



«Η συνεργασία θα έπρεπε να είναι η λέξη κλειδί, αντί για την αντιπαράθεση», είπε στους δημοσιογράφους.



Ο Ναουσέντα πρόσθεσε ότι θεωρεί σημαντικό οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσουν μαζί όλα τα ζητήματα ασφαλείας.



«Χρειαζόμαστε τη διατλαντική σχέση», δηλώνει ο πρόεδρος της Ρουμανίας

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν χαιρέτισε την επιστροφή των διατλαντικών σχέσεων «στις κανονικές παραμέτρους», όπως είπε, πριν από την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.



«Το γενικό μήνυμά μου είναι ότι χρειαζόμαστε αυτήν τη διατλαντική σχέση, στην Ευρώπη και τη Ρουμανία. Είναι πολύ καλό ότι με τον διάλογο η σχετική ένταση μειώθηκε και επιστρέψαμε στις κανονικές παραμέτρους», είπε.



Ο Νταν πρόσθεσε ότι το Βουκουρέστι εξετάζει ακόμη το αν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.



Οι σχέσεις ΕΕ- ΗΠΑ έχουν υποστεί «μεγάλο πλήγμα», λέει η Κάγια Κάλας Οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ υπέστησαν «μεγάλο πλήγμα» την περασμένη εβδομάδα, τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, πριν από την έναρξη του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.



«Οι διαφωνίες μεταξύ συμμάχων, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, ωφελούν απλώς τους αντιπάλους μας, οι οποίοι παρακολουθούν και απολαμβάνουν όσα βλέπουν», είπε η Κάλας σε εκπροσώπους του Τύπου.



Εάν το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιορίσει την αποστολή του στη Γάζα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να συνεργαστούν με αυτό το σχέδιο, πρόσθεσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.



«Θέλουμε να εργαστούμε για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θέλουμε αυτό το ειρηνευτικό συμβούλιο να περιοριστεί στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ, όπως προβλεπόταν», είπε η Κάλας πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στην οποία η πρωτοβουλία του Τραμπ είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν.



«Επομένως, εάν το περιορίσουμε στη Γάζα, όπως έπρεπε να γίνει, μπορούμε να συνεργαστούμε μ’ αυτό», πρόσθεσε.