Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου

Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, υπηρετούν 48 γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό και στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου 53 - Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, επενδύοντας στην υγεία των πολιτών και στο μέλλον του ΕΣΥ, ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης