Συνάντηση Τασούλα με Κώστα Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο
Σε άριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία κράτησε μία ώρα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας
Μίλησαν για τη ρευστότητα που υπάρχει στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και για τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας.
Το ενδιαφέρον και των δύο για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό είναι σταθερό και δεδομένο και αντάλλαξαν απόψεις για τα εθνικά μας θέματα.
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας να δρομολογήσει συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου, ανάμεσα στις οποίες οι πρώην πρωθυπουργοί κατέχουν αυτονοήτως κορυφαία θέση.
Ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και θα ακολουθήσει πρόσκληση του Προέδρου και στους επόμενους πρώην πρωθυπουργούς.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημοσίου βίου και στο πλαίσιο αυτό έχει σημασία η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων.
Τασούλας και Καραμανλής γνωρίζονται από το 1977, όταν ο Πρόεδρος ήταν πρωτοετής και ο πρώην Πρωθυπουργός, τελειόφοιτος της Νομικής Αθηνών.
Η γνωριμία τους έγινε σε εκδήλωση της Κυπριακής πρεσβείας για την απελευθέρωση του Αχιλλέα Κυπριανού, γιου του προέδρου της Κύπρου, Σπύρου Κυπριανού, ο οποίος είχε απαχθεί. Ο Αχιλλέας Κυπριανού ήταν συμφοιτητής τους στη Νομική.
Ο Τασούλας υπηρέτησε στην κυβέρνηση Καραμανλή ως υφυπουργός Άμυνας (2007-2009).
