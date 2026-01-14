Δήμας: Τα συστήματα της ΥΠΑ είναι παλαιά αλλά λειτουργικά, έχουμε πρόβλημα χωρητικότητας
Η Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι η κατάρρευση των συστημάτων «συνέβη μια ημέρα μετά την επέμβαση Τραμπ στην Βενεζουέλα»
Περιστατικό «χαμηλής διακινδύνευσης» χαρακτήρισε το πολύωρο black out των συστημάτων ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας υποστηρίζοντας ότι δεν κινδύνευσε καμία από τις πτήσεις που εκείνη την ώρα βρίσκονταν εντός του ελληνικού FIR.
Ο κ. Δήμας αν και παραδέχθηκε στην Βουλή ότι τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι «παλαιά» και εμφανίζουν προβλήματα «χωρητικότητας» έσπευσε να διευκρινίσει ότι «είναι λειτουργικά».
«Ο διοικητής για την κυβερνοασφάλεια είπε ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας. Ο Πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας λέει ότι δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει στην συνέχεια: «Τα συστήματα είναι παλαιά, πολλών χρόνων. Όλοι συμφωνούν όμως ότι είναι λειτουργικά. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα χωρητικότητας. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που θεωρείται δίδυμο με το αεροδρόμιο “ Ελ. Βενιζέλος” έχει πιο σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το θέμα λοιπόν είναι θέμα χωρητικότητας».
Ο υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι σε συνεργασία με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurocontrol υλοποιείται «ολιστικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση όλων των συστημάτων. Στελεχώνουνε διαρκώς την Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ενώ πρόσφατα συμφωνήσαμε να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου το Eurocontrol». Παράλληλα, είπε ότι θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων με στελέχη της ΥΠΑ και του ΟΤΕ για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.
Από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επικαλέστηκε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που χαρακτηρίζει το περιστατικό «άνευ προηγουμένου» ενώ αναφέρθηκε στον κίνδυνο να έχουμε «Τέμπη του αέρα».
Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρξε ζήτημα κυβερνοασφάλειας υποστηρίζοντας ότι η κατάρρευση των συστημάτων «συνέβη μια ημέρα μετά την επέμβαση Τραμπ στην Βενεζουέλα».
«Το γεγονός είναι γεγονός κατάρρευσης της κυριαρχίας, των δικλείδων ασφαλείας πολιτών, ταξιδιωτών και εργαζόμενων. Και εσείς μας λέτε "ούτε γάτα ούτε ζημιά”» ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει «αυτό που έγινε επιβεβαιώνει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας οι οποίοι εδώ και 2 χρόνια επισημαίνουν τον κίνδυνο. Επισημαίνουν ότι είχαμε 2 τυφλά περιστατικά. Δηλαδή 2 αεροπλάνα πετούσαν στα τυφλά όπως είχαμε τα τρένα στα Τέμπη. Σήμερα εσείς μας λέτε ότι είχαμε ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Τι θα κάνετε αν αύριο συμβεί δυστύχημα; Τι μέτρα έχετε λάβει μετά το περιστατικό;».
