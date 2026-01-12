Φαραντούρης για το κόμμα της Καρυστιανού: Να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά
Φαραντούρης για το κόμμα της Καρυστιανού: Να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά
Οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα δεν είναι γενικές ή συγκυριακές, αλλά αφορούν τόσο τα πρόσωπα όσο και τις πολιτικές σημειώνει σε ανάρτησή του στο Χ
Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε οποιοδήποτε νέο πολιτικό εγχείρημα, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για συγκεκριμένο κόμμα ή πρωτοβουλία, αφήνει ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, με αφορμή τις εξελίξεις και τα σενάρια γύρω από το πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με τη Μαρία Καρυστιανού.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης αποφεύγει να κάνει ευθεία αναφορά στην Μαρία Καρυστιανού, ξεκαθαρίζει όμως ότι «καλωσορίζει την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη», δηλώνει ότι ενώνει τη φωνή του στο αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια, και υπογραμμίζει με έμφαση πως από την πρώτη στιγμή έχει τονίσει ότι «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά».
Όπως σημειώνει, οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα δεν είναι γενικές ή συγκυριακές, αλλά συγκεκριμένες και αφορούν τόσο τα πρόσωπα όσο και τις πολιτικές που αυτό θα εκπροσωπεί. Μάλιστα, θέτει τρεις βασικούς άξονες ως αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο: την εθνική κυριαρχία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιφερειακή ανάπτυξη.
«Kαλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ' την πρώτη στιγμή είπα, «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά». Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα είναι τα πρόσωπα και οι πολιτικές και οι 3 άξονες: α) Εθνική κυριαρχία, β) κοινωνική δικαιοσύνη, γ) περιφερειακή ανάπτυξη. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αλλά δεν είναι το μόνο. Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον αγώνα του κινήματος των πολιτών και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και καλωσορίζω για ακόμη μια φορά την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει τη μάχη μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Κι ασφαλώς παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου στην Ευρωβουλή, όπως άλλωστε έχω απ' την αρχή δεσμευθεί».
Kαλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ' την πρώτη στιγμή είπα, «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά». Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα… pic.twitter.com/PPAoGcITJN— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 12, 2026
