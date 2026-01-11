Στην Ισπανία τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Σάντσεθ και τον βασιλιά Φελίπε
Στην Ισπανία τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Σάντσεθ και τον βασιλιά Φελίπε
Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία σε διμερές επίπεδο εδώ και 13 χρόνια
Στη Μαδρίτη θα μεταβεί αύριο Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ, ενώ θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε.
Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μαδρίτη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία σε διμερές επίπεδο εδώ και 13 χρόνια και σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.
Ελλάδα και Ισπανία, δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαίκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.
Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μαδρίτη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία σε διμερές επίπεδο εδώ και 13 χρόνια και σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.
Ελλάδα και Ισπανία, δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαίκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα