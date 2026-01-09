Βουλή: Ψηφίστηκε από 160 βουλευτές το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Βουλή: Ψηφίστηκε από 160 βουλευτές το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Τον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή» καταψήφισαν 134 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών»
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε, επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (Σταδιοδρομία και εξέλιξη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)».
Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους "υπέρ". Καταψήφισαν 134 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε "παρών".
Η ψήφιση του νέου Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εθνική ανάγκη, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, κλείνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια. Ο Νίκος Δένδιας απευθύνθηκε στην εθνική αντιπροσωπεία, με διακριτές αναφορές στην αντιπολίτευση, αλλά και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν άντεξαν. Αναφέρομαι κυρίως στα κόμματα που κυβέρνησαν. Δεν άντεξαν το βάρος της ευθύνης, να αναλάβουν να στηρίξουν ένα νομοθέτημα που επιχειρεί να διορθώσει αυτά που, και με δική τους ευθύνη, δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτά που δημιουργήθηκαν τα είπε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Ναύαρχος Αποστολάκης. Επαναλαμβάνω, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή η κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί και που δημιουργήθηκε διαχρονικά, αυτό είναι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει να διορθώσει", είπε ο Νίκος Δένδιας και αμέσως μετά έστρεψε το βλέμμα του στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας: "Θα ‘θελα τώρα να στραφώ και προς τους βουλευτές της συμπολίτευσης και να τους διατυπώσω το σεβασμό μου και τις ευχαριστίες μου. Διότι, εν γνώσει του πολιτικού κόστους και με τους αγρότες στο δρόμο, είναι εδώ για να στηρίξουν ένα νομοσχέδιο, το οποίο δημιουργεί στον καθένα και στην καθεμιά πολιτικό κόστος. Διότι έτσι φτιάχνονται τα κράτη και έτσι φτιάχνονται τα έθνη. Δεν φτιάχνονται με εκ του ασφαλούς διθυραμβικούς στήριξης διαδηλώσεων ορισμένων στρατιωτικών που διαμαρτύρονται και με αναβολή λήψης των μέτρων στο μέλλον».
Ως προς την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως, ενώ εδώ και χρόνια η χώρα είχε ίλη ιππικού, δεν είχε ούτε ένα σμήνος drones. "Και αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να βάλει τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα. Περάσαμε μαζί τέσσερα νομοθετήματα, τον τελευταίο καιρό: ένα νομοθέτημα για την καινοτομία στις ΕΔ, ένα νομοθέτημα για τη υγεία, ένα για τα εξοπλιστικά, ένα για τη δομή δυνάμεων", είπε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι το υπουργείο έχει δημιουργήσει ήδη τα στοιχεία ενός "ενάρετου υποδείγματος", με τον τρόπο που νομοθέτησε και εργάστηκε στην Εθνική 'Αμυνα. Υπό το πρίσμα αυτό, αναφέρθηκε στην αύξηση των μισθών που σε μεγάλο βαθμό προήλθε από εξοικονομήσεις, αναφέρθηκε "στο μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, από συστάσεως του ελληνικού κράτους", στην νέα πολιτική για τα στρατιωτικά πρατήρια, ώστε το καλάθι της ελληνικής στρατιωτικής οκογένειας να είναι στο τέλος του 2026, μεσοσταθμικά, 23% έως 25% πιο φθηνό από ό,τι στην αγορά, στα μέτρα κοινωνικής στήριξης για την προστασία της μητρότητας, της βρεφικής ηλικίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με αυτισμό. "Όλα αυτά διότι πρέπει να διατηρήσουμε την κοινωνική ενότητα. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέψουμε εμείς της Νέας Δημοκρατίας τη δημιουργία κοινωνίας πολλών ή δύο ταχυτήτων. Διότι εμείς ιστορικά είμαστε το ουσιαστικό λαϊκό κόμμα που συνεχίζει και συνομιλεί με τις λαϊκές τάξεις, που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας, που δεν κωφεύει στα προβλήματα της ακρίβειας, που δεν αγνοεί τι χρειάζεται ο μικρομεσαίος", σημείωσε για να υπογραμμίσει ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παλεύει για μια πιο δίκαιη κοινωνία.
Επί της αρχής το νομοσχέδιο εξασφάλισε 160 ψήφους "υπέρ". Καταψήφισαν 134 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε "παρών".
Η ψήφιση του νέου Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εθνική ανάγκη, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, κλείνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια. Ο Νίκος Δένδιας απευθύνθηκε στην εθνική αντιπροσωπεία, με διακριτές αναφορές στην αντιπολίτευση, αλλά και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν άντεξαν. Αναφέρομαι κυρίως στα κόμματα που κυβέρνησαν. Δεν άντεξαν το βάρος της ευθύνης, να αναλάβουν να στηρίξουν ένα νομοθέτημα που επιχειρεί να διορθώσει αυτά που, και με δική τους ευθύνη, δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτά που δημιουργήθηκαν τα είπε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Ναύαρχος Αποστολάκης. Επαναλαμβάνω, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή η κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί και που δημιουργήθηκε διαχρονικά, αυτό είναι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει να διορθώσει", είπε ο Νίκος Δένδιας και αμέσως μετά έστρεψε το βλέμμα του στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας: "Θα ‘θελα τώρα να στραφώ και προς τους βουλευτές της συμπολίτευσης και να τους διατυπώσω το σεβασμό μου και τις ευχαριστίες μου. Διότι, εν γνώσει του πολιτικού κόστους και με τους αγρότες στο δρόμο, είναι εδώ για να στηρίξουν ένα νομοσχέδιο, το οποίο δημιουργεί στον καθένα και στην καθεμιά πολιτικό κόστος. Διότι έτσι φτιάχνονται τα κράτη και έτσι φτιάχνονται τα έθνη. Δεν φτιάχνονται με εκ του ασφαλούς διθυραμβικούς στήριξης διαδηλώσεων ορισμένων στρατιωτικών που διαμαρτύρονται και με αναβολή λήψης των μέτρων στο μέλλον».
Ως προς την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως, ενώ εδώ και χρόνια η χώρα είχε ίλη ιππικού, δεν είχε ούτε ένα σμήνος drones. "Και αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να βάλει τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα. Περάσαμε μαζί τέσσερα νομοθετήματα, τον τελευταίο καιρό: ένα νομοθέτημα για την καινοτομία στις ΕΔ, ένα νομοθέτημα για τη υγεία, ένα για τα εξοπλιστικά, ένα για τη δομή δυνάμεων", είπε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι το υπουργείο έχει δημιουργήσει ήδη τα στοιχεία ενός "ενάρετου υποδείγματος", με τον τρόπο που νομοθέτησε και εργάστηκε στην Εθνική 'Αμυνα. Υπό το πρίσμα αυτό, αναφέρθηκε στην αύξηση των μισθών που σε μεγάλο βαθμό προήλθε από εξοικονομήσεις, αναφέρθηκε "στο μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, από συστάσεως του ελληνικού κράτους", στην νέα πολιτική για τα στρατιωτικά πρατήρια, ώστε το καλάθι της ελληνικής στρατιωτικής οκογένειας να είναι στο τέλος του 2026, μεσοσταθμικά, 23% έως 25% πιο φθηνό από ό,τι στην αγορά, στα μέτρα κοινωνικής στήριξης για την προστασία της μητρότητας, της βρεφικής ηλικίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με αυτισμό. "Όλα αυτά διότι πρέπει να διατηρήσουμε την κοινωνική ενότητα. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέψουμε εμείς της Νέας Δημοκρατίας τη δημιουργία κοινωνίας πολλών ή δύο ταχυτήτων. Διότι εμείς ιστορικά είμαστε το ουσιαστικό λαϊκό κόμμα που συνεχίζει και συνομιλεί με τις λαϊκές τάξεις, που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας, που δεν κωφεύει στα προβλήματα της ακρίβειας, που δεν αγνοεί τι χρειάζεται ο μικρομεσαίος", σημείωσε για να υπογραμμίσει ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παλεύει για μια πιο δίκαιη κοινωνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα