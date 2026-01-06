Χαρακόπουλος: Να αναβαπτιστούμε στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού
«Τα Θεοφάνεια, η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, επισφραγίζει με πανηγυρικό τρόπο τη νίκη του Φωτός και της Ζωής. Είναι, όμως, και ευκαιρία να αναβαπτιστούμε στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, τη φιλοπατρία, τον σεβασμό στην ορθόδοξη κληρονομιά και τον θεσμό της οικογένειας. Εύχομαι καλή χρονιά με αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και δύναμη στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα στον ταραγμένο κόσμο που ζούμε παραμένει όαση σταθερότητας και ενότητας. Αυτό το κεκτημένο οφείλουμε να διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού. Καλή Χρονιά με φώτιση σε όλους μας», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά τον Μέγα Αγιασμό των Υδάτων στον 'Αγιο Αχίλλιο και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Πηνειό, από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.Ιερώνυμο.
Εθνική συνεννόηση και σταθερότητα
Ακολούθως ο Θεσσαλός πολιτικός επισήμανε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το νέο έτος έχει εισέλθει φέρνοντας ανάμεικτα αισθήματα. Αφενός, αυξημένη αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητες μας να πετύχουμε ως χώρα ακόμη υψηλότερους στόχους. Το άλμα που κατορθώσαμε με τις κοινές μας προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια, μας έχει φέρει σε ισχυρότερη θέση από την οποία μπορούμε να προσδοκούμε καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, μεγαλύτερα οφέλη για μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες όπως είναι οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι.
Αφετέρου, προσέθεσε, ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις. Η υπερίσχυση του δόγματος της ισχύος επί των κανόνων του διεθνούς δικαίου και η άνοδος του αναθεωρητισμού είναι απειλητικά σημεία των καιρών. Ιδιαίτερα για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται σε ένα από τα πιο "θερμά" σημεία του πλανήτη.
Απέναντι σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον οφείλουμε να συνεχίσουμε απαρέγκλιτα την πολιτική της σύναψης ισχυρών συμμαχιών και, βεβαίως, την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων μας που θωρακίζουν την ελευθερία, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Προϋπόθεση, όμως, για όλα αυτά, όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί, είναι η πολιτική σταθερότητα και η εθνική συνεννόηση», κατέληξε.
