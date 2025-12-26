«Από πού να ξεκινήσω;»: H διαδικτυακή έρευνα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα βιβλία που θα διαβάσει στις γιορτές
«Από πού να ξεκινήσω;»: H διαδικτυακή έρευνα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα βιβλία που θα διαβάσει στις γιορτές

Ο πρωθυπουργός ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία με έξι βιβλία που επέλεξε

Τη συνδρομή των ακολούθων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ανάρτησε μια φωτογραφία με έξι βιβλία που επέλεξε να διαβάσει στις γιορτές. 

«Πολλά βιβλία ελάχιστες μέρες… από που να ξεκινήσω;» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ανάμεσα στα βιβλία που επέλεξε να διαβάσει στις γιορτές είναι και το  «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας», που παρουσίασε πρόσφατα ο Σταύρος Θεοδωράκης με τον Άρη Βουρβούλια και παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για 14 καίρια ζητήματα της χώρας όπως οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, οι αγροτικές επιδοτήσεις, η στεγαστική κρίση κ.α. 

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη


