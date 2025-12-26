«Από πού να ξεκινήσω;»: H διαδικτυακή έρευνα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα βιβλία που θα διαβάσει στις γιορτές
Ο πρωθυπουργός ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία με έξι βιβλία που επέλεξε
Τη συνδρομή των ακολούθων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ανάρτησε μια φωτογραφία με έξι βιβλία που επέλεξε να διαβάσει στις γιορτές.
«Πολλά βιβλία ελάχιστες μέρες… από που να ξεκινήσω;» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ανάμεσα στα βιβλία που επέλεξε να διαβάσει στις γιορτές είναι και το «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας», που παρουσίασε πρόσφατα ο Σταύρος Θεοδωράκης με τον Άρη Βουρβούλια και παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για 14 καίρια ζητήματα της χώρας όπως οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, οι αγροτικές επιδοτήσεις, η στεγαστική κρίση κ.α.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
