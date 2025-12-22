«Ούτε να το σκέφτεστε, όσοι νομίζετε ότι θα επαναφέρετε αυτοκρατορίες»: Το μήνυμα από την Τριμερή στον Ερντογάν, τι είπαν Νετανιάχου και Μητσοτάκης