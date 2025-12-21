Τσακώνονται στο Twitter Τζάκρη - Μυλωνάκης: «Να απολογηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» , «Είναι μια γυρολόγος της πολιτικής»
Όλα ξεκίνησαν όταν η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας κατονόμασε τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ ως άμεσα εμπλεκόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αμέσως ο κ.Μυλωνάκης ζήτησε από την κυρία Τζάκρη να ανακαλέσει τις δηλώσεις της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στους διαλόγους της δικογραφίας και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.
Η κυρία @Theodora_Tzakri κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Βουλή χθες ανέφερε τα εξής:— George Mylonakis (@georgemilon) December 20, 2025
"Εν των μέσω λοιπόν αυτής της παρωδίας που την λέμε εξεταστική επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία ερευνώμενοι από την δικαιοσύνη με παρατσούκλια πάνε και έρχονται όταν θέλουν και όποτε θέλουν…
Η κυρία Τζάκρη με τη σειρά της απάντησε στα social media ότι «θα περίμενε κανείς από έναν Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό να απολογείται και να λέει την αλήθεια».
«Θα περίμενε κανείς από έναν Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα εκλήθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και είπε ότι για το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει τίποτα, να απολογείται και να λέει την αλήθεια.
Ο κ. Μυλωνάκης δεν είναι απλό πρόσωπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κεντρικό πολιτικό γρανάζι του όλου συστήματος.
Δεν είμαι εγώ η παραλήπτρια του πορίσματος Βάρρα που εξηγούσε αναλυτικά το σκάνδαλο, ήταν ο κ. Μυλωνάκης.
Τα δημοσιεύματα έδειξαν τον κ. Μυλωνάκη και μάλιστα έχει μηνυθεί από τον εκδότη της εφημερίδας DOCUMENTO που έχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για παράβαση καθήκοντος και απιστία και παρακώλυση του έργου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Κοβέσι και κυρίως γιατί δεν διαβίβασε εγκαίρως το πόρισμα Βάρρα.
Δεν είμαι εγώ βουλευτής της ΝΔ που με ενημέρωσε κεντρικό στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου ότι δεν θα υπουργοποιηθώ γιατί το όνομα μου βρίσκεται στις επισυνδέσεις του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν είμαι εγώ αυτή που ζήτησε την παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα.
Ο κ. Μυλωνάκης και γνώριζε και αποκρύπτει την πολύ σκληρή για αυτόν πραγματικότητα. Ότι βρισκόταν από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα σε πλήρη γνώση των γεγονότων κι αν είχε πράξει το καθήκον του πολλά θα είχαν έρθει στο φως νωρίτερα και το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είχε διευκολυνθεί.
Το γεγονός ότι κλήθηκε τελικά ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, παρά τις αρχικές προσπάθειες της κυβερνητικής πλειοψηφίας να τον εξαιρέσει, δείχνει ότι όλες οι αναφορές στο όνομά του δεν αποτελούν σύμπτωση ούτε πλεκτάνη.
Κατά τα έργα του ο κ. Μυλωνάκης είναι ο ίδιος ο ορισμός της «επισύνδεσης» μεταξύ των κομματιών αυτού του τραγικού σκανδάλου σε βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας.
Η αλήθεια στο τέλος θα λάμψει κι αυτοί που κρύβουν λόγια από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής δεν θα έχουν που να κρυφτούν».
⚠️ Αιδώς κύριε Μυλωνάκη— Θεοδώρα Τζάκρη (@Theodora_Tzakri) December 20, 2025
Με τη σειρά του ο Γιώργος Μυλωνάκης έκανε λόγο για κατήφορο του ψεύδους και της συκοφαντίας αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Η κυρία
@tzakri
είχε την ευκαιρία να ανασκευάσει τα ψέματά της.
Αντί για αυτό όμως συνέχισε τον κατήφορο του ψεύδους και της συκοφαντίας.
Κάθε λέξη της και ένα νέο ψέμα.
Ψέματα για το ότι το όνομά μου περιλαμβάνεται στη δικογραφία και στους διαλόγους που βρίσκονται στη Βουλή.
Ψέματα για την κατάθεση του κ. Μπουκώρου, ο οποίος ποτέ δεν έχει αναφέρει αυτά που η κυρία Τζάκρη ισχυρίζεται ότι έχει πει.
Ψέματα για τον κ. Σαλμά.
Ψέματα για τον κ. Σαλάτα.
Απέκρυψε τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλλα σε βάρος του εκδότη της εφημερίδας Documento για τα δικά του ψέματα.
Ψέματα, ψέματα, ψέματα…
Τι να περιμένει όμως κανείς από μια γυρολόγο της πολιτικής».
