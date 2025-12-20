Μυλωνάκης κατά Τζάκρη: Να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της, η ανοχή έχει και τα όριά της

Στους διαλόγους που έχουν δημοσιευθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γίνεται πουθενά αναφορά του ονόματος μου , αναφέρει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ