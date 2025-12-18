Τσιάρας για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Δεν θα δημιουργηθεί κενό, δεν θα κινδυνέψουν οι πληρωμές των αγροτών

«Δεν τιμωρούνται οι έντιμοι αγρότες - Αυτό που μεταφέρεται είναι ο έλεγχος κι αυτός είναι που ενοχλεί ορισμένους εντός και εκτός της Βουλής» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη Βουλή