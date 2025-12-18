Συνάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Μάικλ Κράτσιο, Έλληνα σύμβουλο του Τραμπ για την τεχνολογία
Συνάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Μάικλ Κράτσιο, Έλληνα σύμβουλο του Τραμπ για την τεχνολογία

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε γνωστό με ανάρτησή του ότι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον ομογενή Μάικλ Κράτσιο, σύμβουλο του προέδρου Τραμπ για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για προσωπικό του φίλο εδώ και αρκετά χρόνια, ο οποίος, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει, συμβάλλει ενεργά στη σύσφιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Όπως τόνισε ο υπουργός, ο Μάικλ Κράτσιος, εργάζεται ενεργά ώστε να προσελκύει τις αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα μας.

«Η συζήτησή μας ήταν εξαιρετικά ουσιαστική και επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρή αξιοπιστία στο διεθνές περιβάλλον. Οι Έλληνες διασποράς όταν βρίσκονται σε θέση ευθύνης και αγαπούν την πατρίδα μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμες γέφυρες συνεργασίας. Συνεχίζουμε με σχέδιο σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών επενδυτικών εξελίξεων» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.


