Μητσοτάκης: Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο Λοριάν όπου σήμερα υψώνεται η σημαία μας στη φρεγάτα Belharra

«Η φρεγάτα είναι η απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις περνάνε σε νέα εποχή» τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες





Όπως είπε, για τη φρεγάτα Κίμων. «η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν που θα υψωθεί η σημαία στην Belharra στη φρεγάτα Κίμων. Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις ένοπλες δυνάμεις, η φρεγάτα είναι η απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις περνάνε σε νέα εποχή» επεσήμανε.



Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού:



Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την στήριξή του στο Κίεβο σημειώνοντας πως η χώρα μας εμμένει σε μια νομικά ορθή λύση που μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα.



Στην συνέχεια τόνισε πως «η χώρα μας στηρίζει την







Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα, σημείωσε, στηρίζει τις πολιτικές συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν «απαραίτητοι πόροι για να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για Ευρωπαίους πολίτες και αγρότες».



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:



Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή.



Έχω τονίσει πολλές φορές όμως πως η οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι για τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανήσει για εξοπλισμούς, θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη μέλη.



Θα συζητήσουμε, επίσης, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Μία πρώτη συζήτηση μιας διαπραγμάτευσης η οποία αναμένεται να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.



Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα «Κίμων». Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους.



Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Το σημαντικό είναι να βρούμε μία λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Ελλάδα προτιμά ξεκάθαρα το δάνειο επανορθώσεων. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δεσμευτεί επ’ αόριστον, που θεωρώ ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική πολιτική δήλωση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.



Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από τις Βρυξέλλες, και από την αίθουσα στην οποία συνεδριάζουμε, χωρίς να βρούμε μια λύση που να είναι νομικά στέρεη και να επιλύει τα χρηματοδοτικά προβλήματα της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ.