Ράσελ Κρόου: Κινηματογραφική επιστροφή με θρίλερ δράσης
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Ράσελ Κρόου ταινία

Ράσελ Κρόου: Κινηματογραφική επιστροφή με θρίλερ δράσης

Πότε θα βγει στους κινηματογράφους η νέα του ταινία «Το τελευταίο ρίσκο»

Ράσελ Κρόου: Κινηματογραφική επιστροφή με θρίλερ δράσης
Με ένα θρίλερ δράσης επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράσελ Κρόου. «Το τελευταίο ρίσκο», η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία Ντέρικ Μπορτέ, θα βγει στους κινηματογράφους στις 2 Ιουλίου.
Ράσελ Κρόου: Κινηματογραφική επιστροφή με θρίλερ δράσης

Ο δημοφιλής ηθοποιός υποδύεται τον Μάνκο Καπάκ, ιδιοκτήτη ενός μπαρ που είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν γίνεται στόχος ληστών και αδίστακτων καρτέλ.

Την ίδια στιγμή, ένας μυστηριώδης ξένος εμφανίζεται με πρόταση να αγοράσει την επιχείρησή του. Καθώς οι απειλές πολλαπλασιάζονται, βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης, όπου η διαφυγή ίσως να μην είναι πλέον επιλογή.

Στην ταινία παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Ντέρικ Μπορτέ, Νίνα Ντόμπρεβ, Τερέσα Πάλμερ, Άαρον Πολ, Λουκ Έβανς και Ντάνιελ Ζοβάτο

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