Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Ράσελ Κρόου: Κινηματογραφική επιστροφή με θρίλερ δράσης
Ράσελ Κρόου: Κινηματογραφική επιστροφή με θρίλερ δράσης
Πότε θα βγει στους κινηματογράφους η νέα του ταινία «Το τελευταίο ρίσκο»
Με ένα θρίλερ δράσης επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράσελ Κρόου. «Το τελευταίο ρίσκο», η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία Ντέρικ Μπορτέ, θα βγει στους κινηματογράφους στις 2 Ιουλίου.
Ο δημοφιλής ηθοποιός υποδύεται τον Μάνκο Καπάκ, ιδιοκτήτη ενός μπαρ που είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν γίνεται στόχος ληστών και αδίστακτων καρτέλ.
Την ίδια στιγμή, ένας μυστηριώδης ξένος εμφανίζεται με πρόταση να αγοράσει την επιχείρησή του. Καθώς οι απειλές πολλαπλασιάζονται, βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης, όπου η διαφυγή ίσως να μην είναι πλέον επιλογή.
Στην ταινία παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Ντέρικ Μπορτέ, Νίνα Ντόμπρεβ, Τερέσα Πάλμερ, Άαρον Πολ, Λουκ Έβανς και Ντάνιελ Ζοβάτο
Ο δημοφιλής ηθοποιός υποδύεται τον Μάνκο Καπάκ, ιδιοκτήτη ενός μπαρ που είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν γίνεται στόχος ληστών και αδίστακτων καρτέλ.
Την ίδια στιγμή, ένας μυστηριώδης ξένος εμφανίζεται με πρόταση να αγοράσει την επιχείρησή του. Καθώς οι απειλές πολλαπλασιάζονται, βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης, όπου η διαφυγή ίσως να μην είναι πλέον επιλογή.
Στην ταινία παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Ντέρικ Μπορτέ, Νίνα Ντόμπρεβ, Τερέσα Πάλμερ, Άαρον Πολ, Λουκ Έβανς και Ντάνιελ Ζοβάτο
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