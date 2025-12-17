Γκιλφόιλ: Εκ μέρους του προέδρου Τραμπ εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα για την άοκνη προσπάθειά της να σπάσει την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών