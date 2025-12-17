Γκιλφόιλ: Εκ μέρους του προέδρου Τραμπ εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα για την άοκνη προσπάθειά της να σπάσει την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα συνεχάρη την Ελληνική Αστυνομία και τις εμπλεκόμενες Αρχές για την εξάρθρωση της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης
Τα συγχαρητήρια της για την εξάρθρωση της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης έστειλε με γραπτή δήλωσή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Συγκεκριμένα η κυρία Γκιλφόιλ τονίζει στη δήλωση της:
«Η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο. Εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας. Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες Αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».
Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την υπόθεση, που οδήγησε στον εντοπισμό πλοίου με τέσσερις τόνους κοκαΐνης και στη σύλληψη 10 μελών του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων της DEA που διαβιβάστηκαν στην ΕΛΑΣ μέσω της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.
