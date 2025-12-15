Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Σκάφος ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε με κοκαΐνη στον Ατλαντικό, συνελήφθη γνωστός «βαρώνος»
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ αναμένεται να συλληφθούν άλλα πέντε – Το σκάφος ρυμουλκείται στον Ατλαντικό με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού
Σκάφος ελληνικών συμφερόντων, με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα, εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ αναμένεται να συλληφθούν άλλα πέντε.
Ειδικότερα, οι πέντε που τελούν υπό κράτηση και θα συλληφθούν, βρίσκονταν στο σκάφος και οι άλλοι πέντε συνελήφθησαν στην Ελλάδα, σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας γνωστός βαρώνος της κοκαΐνης, στον οποίο ανήκει και το σκάφος. Πρόκειται για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, παλιό γνώριμο των Αρχών, ο οποίος συνελήφθη στην Κατερίνη. Διαθέτει τρία ξενοδοχεία, καταστήματα και σκάφη, ένα εκ των οποίων ήταν και αυτό που έπιασαν οι αρχές με ναρκωτικά. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί και καταδικαστεί, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος.
Το σκάφος ρυμουλκείται εδώ και δύο ημέρες από τον Ατλαντικό Ωκεανό με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, προκειμένου να καταπλεύσει σε λιμάνι, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη καταμέτρηση της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Ελλάδα.
