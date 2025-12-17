Η κυβέρνηση «κυκλώνει» την Παρασκευή για ραντεβού με τους αγρότες και περιμένει τα μπλόκα
Ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι το πακέτο που συμπλήρωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μπορεί να είναι ένα ικανό πλαίσιο διαλόγου με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Κόκκινη γραμμή η ΑΑΔΕ
«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος». Με αυτή τη φράση, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τις προσδοκίες του για την πορεία προσέγγισης της κυβέρνησης με τους αγρότες, σε μια σύντομη συνομιλία με το protothema.gr. Ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι το πακέτο που συμπλήρωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μετά προχθεσινές ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού Κώστα Τσιάρα, μπορεί να είναι ένα ικανό πλαίσιο διαλόγου με τους εκπροσώπους των μπλόκων, αρκεί όμως και αυτοί να το θέλουν. Και αντικειμενικά πλέον, η μπάλα είναι στο γήπεδο των αγροτών.
Ο Κωστής Χατζηδάκης και εξειδίκευσε και…αυγάτισε το πακέτο που τίθεται προς συζήτηση. Έβαλε στην εξίσωση 160 εκατομμύρια για αναπλήρωση εισοδήματος, 80 για κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά, αλλά και αντιμετωπίζουν δυσανάλογα υψηλό κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας, αφετέρου 80 εκατομμύρια για σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς που έρχονται αντιμέτωποι με πολύ χαμηλές τιμές. Βεβαίως, στην εξίσωση μπαίνουν το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενδεχομένως με ένα barcode μέσω κινητού και αυστηρές δικλείδες για τυχόν λαθρεμπόριο, το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα κάτω από 9 λεπτά η κιλοβατώρα και η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε η αποζημίωση να φτάνει στο 100% σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.
Παράλληλα, χθες αποδεσμεύτηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ για τακτικές πληρωμές και αποζημιώσεις φυσικών καταστροφών, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι εννοεί όσα λέει και κανονικοποιεί τη ροή των πληρωμών, με στόχο ως τέλος Δεκεμβρίου να έχουν δοθεί 1,2 δις σε λίγες εβδομάδες.
Τούτων δοθέντων, η πιο πιθανή μέρα για ένα ραντεβού μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης είναι η Παρασκευή. Το επίπεδο κυβερνητικής εκπροσώπησης δεν είναι δεδομένο, καθώς μπορεί να γίνει είτε ραντεβού με τον κ. Μητσοτάκη όπως και το 2024, είτε με τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Τσιάρα, αν ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι διαθέσιμος λόγω υποχρεώσεων στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών που ενδέχεται να μην τελειώσει το βράδυ της Πέμπτης. Το μήνυμα της κυβέρνησης προς τους αγρότες πάντως είναι να προσέλθουν στον διάλογο, καθώς μόνο εκεί μπορούν να τεθούν ενδεχομένως και περαιτέρω κλαδικά ή τοπικά αιτήματα και να ικανοποιηθούν.
Και οι ισορροπίες στις τάξεις των αγροτών πάντως είναι λεπτές και οι θέσεις δεν είναι ομογενοποιημένες. Μάλιστα, σε ένα χαριτωμένο ενσταντανέ, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμπαινε στην αίθουσα της Ολομέλειας χθες το απόγευμα, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ποια είναι η εκτίμηση του για τα μπλόκα. «Ρωτήστε εδώ», είπε ο πρωθυπουργός, δείχνοντας προς τον Θανάση Παφίλη του ΚΚΕ, ο οποίος την ίδια ώρα περνούσε. Και ο κ. Παφίλης όμως παρέπεμψε στα μπλόκα, όπου οι θέσεις είναι αντικρουόμενες. Κάποιοι αγρότες εκτιμούν ότι το πακέτο που έχει βάλει η κυβέρνηση είναι το μάξιμουμ που μπορούν να πάρουν, άλλοι εκτιμούν ότι είναι «ψίχουλα» και πρέπει να συνεχίσουν στην οδό των κινητοποιήσεων. Το ερώτημα, βεβαίως, είναι με τι σκοπό.
Οι αγρότες θα επιχειρήσουν να συντονίσουν τις θέσεις τους το μεσημέρι της Πέμπτης, στον Λευκώνα Σερρών, λίγα χιλιόμετρα από το τελωνείο του Προμαχώνα. Η άσκηση δεν θα είναι εύκολη, ενώ και η τοποθεσία δεν προοιωνίζεται μια εύκολη συζήτηση, καθώς οι αγρότες του «λίκνου του Καραμανλισμού» τηρούν την πιο σκληρή γραμμή, με δεδομένο ότι πολλοί εξ αυτών δεν έχουν πάρει χρήματα από αυτά που δίνονται τις τελευταίες εβδομάδες και είναι σε καθεστώς διασταυρωτικοί ελέγχου. Αν πάντως υπάρξει εισήγηση υπέρ του διαλόγου, τότε το ραντεβού ξεκλειδώνει άμεσα.
Σε περίπτωση πάντως που οι αγρότες εμμείνουν σε σκληρή γραμμή και η κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της. Ήδη πάντως στο παρασκήνιο γίνεται προσπάθεια μέσω διαύλων επικοινωνίας να δοθούν ορισμένες εξηγήσεις επί των εξαγγελιών και να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον συζήτησης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια επί της αρχής συμφωνία και μετά σε αναστολή των κινητοποιήσεων.
Για τον κ. Μητσοτάκη πάντως «κόκκινη γραμμή» είναι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Χθες ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι η μεταρρύθμιση άργησε, αλλά θα γίνει και προανήγγειλε ότι η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία. Αφενός, πετώντας την μπάλα στο ΠΑΣΟΚ για να πάρει θέση. Αφετέρου, στέλνοντας ένα μήνυμα και προς βουλευτές της ΝΔ που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την ορθότητα της επιλογής αυτής.
Ραντεβού την Παρασκευή αλλιώς…
Κόκκινη γραμμή η ΑΑΔΕ
