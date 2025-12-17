Η κυβέρνηση «κυκλώνει» την Παρασκευή για ραντεβού με τους αγρότες και περιμένει τα μπλόκα

Ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι το πακέτο που συμπλήρωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μπορεί να είναι ένα ικανό πλαίσιο διαλόγου με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Κόκκινη γραμμή η ΑΑΔΕ