Μητσοτάκης: Επιστροφή δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, γιατρούς στην επαρχία, νέοι περιορισμοί στο AirBnb και ανακαινίσεις με επιδότηση 90%

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 6 μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και πρότεινε διακομματική επιτροπή για το αγροτικό - Κατατίθεται η ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: «Οι υποχρεώσεις τους θα μετατραπούν σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο, θα προβλέπεται και κούρεμα», δείτε βίντεο

προϋπολογισμό στη Βουλή.



Πρόκειται για έξι στοχευμένα μέτρα, που στόχο έχουν να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων και έρχονται να ενισχύσουν τα προγράμματα που «τρέχει» ήδη η κυβέρνηση και τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.







1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών -θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της- 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.



2. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.



3. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.



4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης - Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.



5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.



6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Το Στεγαστικό από τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.



Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη



«Σε συνεννόηση με το υπουργείο Oικονομικών» είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι κατατίθεται η ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. «Κλείνουμε ακόμα μία εκκρεμότητα που κρατάει σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Οι υποχρεώσεις τους θα μετατραπούν σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο, θα προβλέπεται και κούρεμα».



«Θα έρθει σύντομα η διάταξη στη Βουλή, μπας και ψηφίσετε τίποτα θετικό η αντιπολίτευση, που γκρινιάζετε μόνο» είπε ο χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.



«Το σύνθημα έλεγε κάποτε "μένουμε Ευρώπη", τώρα η Ευρώπη λέει "εμείς γινόμαστε Ελλάδα"»



Κλείσιμο



Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ανάδειξη του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ηγεσία της ευρωζώνης αποτελεί την καλύτερη απάντηση στη μίζερη κριτική της αντιπολίτευσης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, απευθυνόμενος προσωπικά στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.



Ανέφερε, δε, ότι, δέκα χρόνια μετά, «ο λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και τον λαϊκισμό, κατορθώνοντας να επιστρέψει από τη χρεοκοπία και τη στασιμότητα στην ανάπτυξη και στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων».



Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού



Μιλώντας ειδικότερα για τον προϋπολογισμό, είπε ότι προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιο της ευρωζώνης και:



- παρεμβάσεις 3 δισ. ενίσχυσης εισοδήματος πολιτών,

- ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ κρατών ΟΟΣΑ - πρώτη φορά κάτω από 140% του ΑΕΠ,

- ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα,

- πληθωρισμό στο 2,2% - οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής.

- ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος -το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ., ενώ προτεραιότητα είναι η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μέσο όρο των «27» στο 43%.



Όλα αυτά, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς κίνδυνο για τη δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες, με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό.



«Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισμού. Δεν λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Η ανάπτυξη είναι ποιοτικά διαφοροποιημένη, δεν στηρίζεται σε δανεικά. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι, εκτός από τον τουρισμό, αυξάνεται και το μερίδιο βιομηχανίας και καινοτόμου έρευνας. Πάμε σε τομείς προστιθέμενης αξίας. Έχουμε 40% του ΑΕΠ τις εξαγωγές. Στο καινοτόμο οικοσύστημα νέων επιχειρήσεων συντελείται επανάσταση. Το 50% της ενέργειας παράγεται από ΑΕΠ. Το 2024 για πρώτη φορά η Ελλάδα ήταν εξαγωγική στην ενέργεια. Κανείς δεν αμφισβητεί την τεράστια σημασία του κάθετου διαδρόμου που δρομολογήθηκε με συμφωνίες μεγάλης σημασίας τους τελευταίους μήνες. Για όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση τάχα δεν έχει σχέση με την νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ» υπογράμμισε επίσης.



«Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά και δεν μηδενίζουμε -ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών, που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους».



Η νομιμότητα στα πανεπιστήμια



Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη νομιμότητα και την αποκατάστασή της στη χώρα, παρατηρώντας: «Δώσαμε μάχες και κερδίσαμε».



«Μερικές φορές αρκεί μία φωτογραφία, για ν' αποδείξει ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές, που κανείς δεν πίστευε. Αυτή είναι μία εικόνα με τον χώρο που σήμερα στεγάζεται μια καινούρια βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο» είπε, δείχνοντας τις σχετικές φωτογραφίες. «Εμείς με αυτή την Ελλάδα είμαστε. Η βία στα πανεπιστήμια πήρε επιτέλους τέλος».



Διακομματική επιτροπή για το αγροτικό



Για το αγροτικό, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και αναφέρθηκε στα σκάνδαλα του παρελθόντος: «Με αιχμή προκλητικές εκτροπές, αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν…».



«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. 20/10 έκλεισαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ και οι πληρωμές ξεκίνησαν εντός Νοεμβρίου. Πόσες θα είναι οι πληρωμές; 3,8 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 3,4 το 2024. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά» υπογράμμισε ακόμη.



Και συνέχισε: «Η κυβέρνηση έχει έτοιμο πλαίσιο, που αντιμετωπίζει δικαιολογημένα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα. Σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ καλύτερες τιμές, με την ΑΑΔΕ για καλύτερο σύστημα επιστροφής ειδικού φόρου αγροτικού πετρελαίου, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο νέος αυτός τρόπος καταβολής αποζημιώσεων, οδήγησε σε εξοικονόμηση πόρων, σίγουρα 160 εκατ. ευρώ που δεν δόθηκαν σε εκείνους που δεν τα δικαιούνται. Από αυτά, 80 εκατ. θα πάνε σε κτηνοτρόφους και 80 σε σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς που πλήττονται».



«Αυτό που δεν θα συζητηθεί» ξεκαθάρισε, «είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη».



Και συνέχισε, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας».



«Έχουμε κάνει πολλά για τους αγρότες, μπορούμε περισσότερα. Απευθύνω πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε σε διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο και σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. Θέλετε να συμμετέχετε; Εδώ είναι το πεδίο» συνέχισε.



Πολιτικά «καρφιά»: Βλέπουμε φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ



«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στον τόπο να ξαναζήσει περιπέτειες, όπως εκείνες που βίωσε προ δεκαετίας» τόνισε ακόμα, για να συμπληρώσει: «Παρά τα προβλήματα, η χώρα είναι στη σωστή πορεία. Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί. Βλέπουμε φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ, μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά -παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. H πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».



«Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής, κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού, μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε» τόνισε.



«Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, γι' αυτό σας ζητώ να ψηφίσουμε ενωμένοι τον προϋπολογισμό του 2026» κατέληξε ο πρωθυπουργός.