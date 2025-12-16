Νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό και «χειροπιαστό» μέτρο-έκπληξη σήμερα από τον Μητσοτάκη πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού
Νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό και «χειροπιαστό» μέτρο-έκπληξη σήμερα από τον Μητσοτάκη πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού
Κεντρικό σημείο το μεγάλο πρόγραμμα ανακαινίσεων κλειστών διαμερισμάτων με επιδότηση σχεδόν στο 90% του κόστους της
Πέρα από το μήνυμα που θα απευθύνει στους αγρότες από το βήμα του Προϋπολογισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει εκτενείς αναφορές στις θετικές του προβλέψεις για τις οικογένειες και τους πολίτες ευρύτερα, ενώ με ενδιαφέρον θα πρέπει να αναμένονται και οι νεότερες ανακοινώσεις του για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα.
Ήδη, το Πρώτο ΘΕΜΑ πριν από δύο Κυριακές προανήγγειλε τις βασικές σκέψεις του πρωθυπουργού, με έμφαση σε ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακαινίσεων κλειστών διαμερισμάτων με επιδότηση σχεδόν στο 90% του κόστους της, αλλά και κίνητρα επί τάπητος για κατασκευαστές, ώστε να διοχετεύουν νεόδμητα ακίνητα με χαμηλό ενοίκιο σε πολίτες. Ακόμα, μένει να φανεί αν θα αναγγελθεί και επιπρόσθετος περιορισμός για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Επίσης, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα μέτρο-έκπληξη, το οποίο μέχρι ώρας δεν έχει διαρρεύσει. Σύμφωνα με πηγή που είναι σε θέση να γνωρίζει είναι «στοχευμένο», αλλά και άκρως «χειροπιαστό». Βεβαίως, ο πρωθυπουργός θα υπενθυμίσει και τις πρωτοβουλίες που η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει ως σήμερα (Προγράμματα Σπίτι μου, επίδομα ενοικίου κλπ), πλαισιώνοντας με τα νέες πρωτοβουλίες.
Ευρύτερα, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τον νέο προϋπολογισμό ως έναν οδικό χάρτη ο οποίος συνδέει το 2025 με το 2027, στην προοπτική του 2030, όπως το έκανε και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μήνα-μήνα τα μέτρα που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026 και τα οποία στηρίζονται στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στους νέους και στις οικογένειες.
