Προϋπολογισμός με νέες παροχές €1,76 δισ. ψηφίζεται σήμερα: Τι σημαίνει φθηνό αγροτικό πετρέλαιο στην «αντλία»
Το πακέτο του 2026 περιλαμβάνει μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις σε συντάξεις, σε ένστολους και σε όλους στο δημόσιο με βάση τον κατώτατο μισθό
Στην τελική ευθεία για την ψήφισή του μπαίνει σήμερα στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026. Περιλαμβάνει νέα μέτρα και παροχές ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μέτρα τα οποία είχαν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Επιπλέον για πρώτη φορά ενσωματώνονται στον Προϋπολογισμό του Κράτους και άλλες μόνιμες παροχές ύψους 1,14 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θεσπίστηκαν στη διάρκεια του 2025.
Συνολικά, έτσι, οι φορολογούμενοι θα δουν παροχές 2,9 δισ. ευρώ το 2026 σε σχέση με όσα προέβλεπε το 2024 για τον Προϋπολογισμό του 2025, με το πακέτο να περιλαμβάνει μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις σε συντάξεις, σε ένστολους και σε όλους στο δημόσιο με βάση τον κατώτατο μισθό.
Αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε πλήρη κατάργηση του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο ή σε άμεση επιδότηση στην αντλία (αντί για επιστροφή), η μείωση θα μπορούσε να φτάσει τα 0,41 ευρώ ανά λίτρο. Σε ένα μέσο αγρόκτημα που καταναλώνει 5.000 λίτρα αγροτικού πετρελαίου ετησίως, αυτό θα σήμαινε εξοικονόμηση άνω των 2.000 ευρώ. Εναλλακτικά, μερική παρέμβαση στους φόρους και τέλη θα μπορούσε να μειώσει την τιμή κατά 0,10-0,20 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με το μέγεθος της φορολογικής ελάφρυνσης.
Ωστόσο το μέτρο αυτό δίνει κίνητρο και για αύξηση του λαθρεμπορίου, αναλόγως και πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Όπως παρατηρούν πολύπειρα στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών πάντως, «καλύτερα να έδιναν επιταγή πχ 500 ευρώ σε κάθε αγρότη παρά να ικανοποιήσουν ένα αίτημα που θα προκαλέσει μεγαλύτερες απώλειες στο δημόσιο, αν οδηγήσει σε έξαρση λαθρεμπορίας αγροτικού πετρελαίου».
Η κυβέρνηση πάντως φαίνεται να μελετά ένα συνολικό πακέτο μέτρων για τους αγρότες που περιλαμβάνει και παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, με στόχο τη «διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής». Τα συγκεκριμένα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, αλλά δεν προλαβαίνουν να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό που ψηφίζεται απόψε στη Βουλή.
Μέτρα για στεγαστικό στην ομιλία ΜητσοτάκηΤο βλέμμα στρέφεται στην αναμενόμενη ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως προϊδέασε μιλώντας στη Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, θα παρουσιάσει από το βήμα της Βουλής νέες παρεμβάσεις, με στόχευση στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο ίδιος τόνισε πως ο φετινός προϋπολογισμός «αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις του δημογραφικού και του στεγαστικού». Στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Στεγαστική Πολιτική έχει ήδη καθοριστεί η αξιοποίηση των πρώτων 10 δημοσίων ακινήτων για προσιτή κατοικία μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, καθώς και η κατασκευή περίπου 1.350 προσιτών κατοικιών σε 3 αδρανή στρατόπεδα.
Μείωση στην τιμή της αντλίας για το αγροτικό πετρέλαιοΤην πρώτη κίνηση υποχώρησης της κυβέρνησης προς τους αγρότες σηματοδότησε πάντως από χθες ήδη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, με δηλώσεις που προϊδεάζουν για παρεμβάσεις στα καύσιμα και συγκεκριμένα στην τιμή του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. «Ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας», τόνισε ο κ. Τσιάρας, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για μια ουσιαστική συζήτηση».
Το περιθώριο μείωσης για το αγροτικό πετρέλαιο - ΕΦΚ 0,41 ευρώ ανά λίτροΣύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο από το 2025, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο ανέρχεται στα 0,41 ευρώ ανά λίτρο και επιστρέφεται στους αγρότες μέσω ειδικού μηχανισμού. Με βάση τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, το πετρέλαιο κίνησης (Diesel Auto Bio) διατίθεται στα διυλιστήρια σε τιμή περίπου 1.086 ευρώ/m³ (1,086 ευρώ/λίτρο) συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών προ ΦΠΑ.
