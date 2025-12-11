Επιχείρηση αποδόμησης Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ, ανοίγει σήμερα τον φάκελο «αναθεώρηση του άρθρου 86»
Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και επιμένει προγραμματικά
Στη λογική αποδόμησης του προφίλ που επιχειρεί να χτίσει ο Αλέξης Τσίπρας για την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή κινείται η Χαριλάου Τρικούπη, με την ηγεσία να προβλέπει «νέες καταστροφές» στη χώρα αν οι πολίτες επενδύσουν σε «μεσσίες».
Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι «κρίθηκε το 2015» κι ότι «δεν μπορεί να ξαναπαίξει αυτόν το ρόλο», υποστηρίζοντας δε, ότι με «πρακτικές παρασκηνίου» επιχείρησε στο παρελθόν να βάλει «λουκέτο» στο ΠΑΣΟΚ, ενώ τώρα επιχειρεί επανεκκίνηση κάνοντας το ίδιο στο κόμμα του. «Ο κ. Τσίπρας πολέμησε λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ και στόχος του ήταν να το κλείσει. Δεν τα κατάφερε. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε και έχει μια σοβαρή και ισχυρή προοπτική. Μετά έκανε ό,τι μπορούσε για να διαλύσει το κόμμα του. Τα κατάφερε», τόνισε μιλώντας χθες το βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤnews, προσθέτοντας ότι η κοινωνία σήμερα «χρειάζεται προσκήνιο, καθαρές κουβέντες, σχέδιο, προοπτική, συγκεκριμένες λύσεις».
Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις για την «ακούνητη βελόνα» του ΠΑΣΟΚ και τη γενικότερη εικόνα στο πολιτικό σκηνικό επανέλαβε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή στις εκλογές και απέρριψε εκ νέου τη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ –σύμφωνα με την ηγεσία- είναι το μόνο κόμμα στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να της κάνει εκλογική ζημιά, εννοώντας ότι μπορεί να της αποσπάσει κρίσιμο κομμάτι από το εκλογικό ακροατήριο του Κέντρου.
Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε οριακό σημείο και χαρακτήρισε «δίκαια τα αιτήματα των αγροτών». Προέτρεψε τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς να πάνε στα μπλόκα για διάλογο και απέρριψε κάθε σχόλιο περί κινήσεων λαϊκισμού από τη δική του παρουσία χθες στους αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων.
Στο ίδιο θέμα είναι αφιερωμένη η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου του ΠΑΣΟΚ, InSocial, με επικεφαλής το Νίκο Χριστοδουλάκη. «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης», είναι ο τίτλος της εκδήλωσης με βασικό ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Χαιρετισμό θα απευθύνει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής και Τομεάρχης Δικαιοσύνης Ευαγγελία Λιακούλη καθώς και ο υπεύθυνος του Τομέα στο κόμμα, Χρήστος Κακλαμάνης.
Συζήτηση στη συνέχεια για τις «λεπτομέρειες» των αλλαγών που προτείνονται θα κάνουν οι ειδικοί, Χαράλαμπος Ανθόπουλος , Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου ΕΑΠ, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, Επ. Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, Συνταγματολόγος, πρ. Ευρωβουλευτής και Νίκος Παπασπύρου, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, ενώ σε ρόλο συντονιστή θα βρεθεί ο βουλευτής και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής.
- Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την μείωση του κόστους παραγωγής παραπέμπουν σε:
- -θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον μέσο όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.
- -καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.
- -ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
- -δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), τις Ομάδες Παραγωγών, καθώς και σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.
Πρόταση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για διάλογο και εκδήλωση για το άρθρο 86.Η Χαριλάου Τρικούπη σκοπεύει σε άμεσο χρόνο- ενδεχομένως και πριν τις γιορτές- να καταθέσει προτάσεις και να καλέσει τα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης για συνεννόηση επί της αναθεώρησης του άρθρου 86.
