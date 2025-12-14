«Πυρά» Φλωρίδη κατά Φάμελλου και Χαρίτση στη Βουλή: Είστε αρχηγοί του εξώστη
«Πυρά» Φλωρίδη κατά Φάμελλου και Χαρίτση στη Βουλή: Είστε αρχηγοί του εξώστη
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε έντονο διάλογο με τον Παύλο Πολάκη για το θέμα των μπλόκων και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με καρκινοπαθείς στο ΠΑΓΝΗ
Έντονη αντιπαράθεση είχε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Φλωρίδης με τους Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση τους οποίους αποκάλεσε «αρχηγούς του εξώστη».
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης απευθυνόμενος στους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σημείωσε: «Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη σε πρόσφατη εκδήλωση ήρθαν σήμερα να με ακούσουν. Εκτιμώ το γεγονός ότι η αρχηγοί του εξώστη ήρθαν σήμερα να μιλήσουν μαζί μου εδώ.
Κύριε Φάμελλε, στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο. Δεν υπάρχει προηγούμενο κατά το οποίο η ηγεσία του κόμματος να έχει σε διαδικασία διάλυσης το δικό της κόμμα προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα.
Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Όμως, ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουν καμία αξία. Γι' αυτό σας έβαλε στον εξώστη».
Ο Υπουργός επανήλθε στον ΣΥΡΙΖΑ και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «ο πρώην αρχηγός σας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να εκκαθαρίσει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Να εκκαθαρίσει τα πολιτικα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτός το καθάρισε. Άλλοι λέει πήγαιναν Ρωσία, άλλοι ήθελαν να πουλήσουν κουπόνια. Για αυτόν έφταιγε όλος ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον ίδιο. Σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι τι είναι αυτό;».
Η φράση του κ. Φλωρίδη προκάλεσε αντιδράσεις από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και έντονο διάλογο με τον Παύλο Πολάκη.
Πολάκης: Λες μπούρδες. Ο άσχετος.
Φλωρίδης: Αν δεν τα λέγατε αυτά δεν θα ήσουν ο Πολάκης
Πολάκης: Και εσύ δεν θα ήσουν γενίτσαρος.
Φλωρίδης: Αυτό που είπα είναι η ανακοίνωση του διευθυντή του νοσοκομείου. Είκοσι καρκινοπαθείς καθυστέρησαν να κάνουν την θεραπεία τους και τώρα η αγωνία του γιατρού είναι πότε θα την κάνουν.
Πολάκης: Είσαι ψεύτης!
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης απευθυνόμενος στους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σημείωσε: «Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη σε πρόσφατη εκδήλωση ήρθαν σήμερα να με ακούσουν. Εκτιμώ το γεγονός ότι η αρχηγοί του εξώστη ήρθαν σήμερα να μιλήσουν μαζί μου εδώ.
Κύριε Φάμελλε, στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο. Δεν υπάρχει προηγούμενο κατά το οποίο η ηγεσία του κόμματος να έχει σε διαδικασία διάλυσης το δικό της κόμμα προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα.
Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Όμως, ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουν καμία αξία. Γι' αυτό σας έβαλε στον εξώστη».
«Η πιο έντιμη κυβέρνηση έχει 2 καταδικασμένους υπουργούς»Παράλληλα, σχολιάζοντας τις αναφορές Φάμελλου περί έντιμης κυβέρνησης Τσίπρα, ο κ. Φλωρίδης είπε: «Η πιο έντιμη κυβέρνηση έχει 2 καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα, για παράβαση καθήκοντος, καταπάτησαν τον όρκο τους. Επίσης, σας θυμίζει κάτι η σκευωρία Νοβάρτις. Που την στήσατε για να βάλετε φυλακή πολιτικούς αντιπάλους; Σε ποια καθεστώτα γίνονται αυτά;».
Ο Υπουργός επανήλθε στον ΣΥΡΙΖΑ και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «ο πρώην αρχηγός σας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να εκκαθαρίσει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Να εκκαθαρίσει τα πολιτικα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτός το καθάρισε. Άλλοι λέει πήγαιναν Ρωσία, άλλοι ήθελαν να πουλήσουν κουπόνια. Για αυτόν έφταιγε όλος ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον ίδιο. Σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι τι είναι αυτό;».
Έντονη αντιπαράθεση με ΠολάκηΟ Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στα αγροτικά μπλόκα σημειώνοντας πως «η συντριπτική πλειοψηφία διαμαρτύρεται. Μια μικρή μειοψηφία καταστρέφει τη δημόσια περιουσία και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή καρκινοπαθών όπως έγινε στο Ηράκλειο όταν έκλεισαν το αεροδρόμιο».
Η φράση του κ. Φλωρίδη προκάλεσε αντιδράσεις από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και έντονο διάλογο με τον Παύλο Πολάκη.
Πολάκης: Λες μπούρδες. Ο άσχετος.
Φλωρίδης: Αν δεν τα λέγατε αυτά δεν θα ήσουν ο Πολάκης
Πολάκης: Και εσύ δεν θα ήσουν γενίτσαρος.
Φλωρίδης: Αυτό που είπα είναι η ανακοίνωση του διευθυντή του νοσοκομείου. Είκοσι καρκινοπαθείς καθυστέρησαν να κάνουν την θεραπεία τους και τώρα η αγωνία του γιατρού είναι πότε θα την κάνουν.
Πολάκης: Είσαι ψεύτης!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα