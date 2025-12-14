«Πυρά» Φλωρίδη κατά Φάμελλου και Χαρίτση στη Βουλή: Είστε αρχηγοί του εξώστη

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε έντονο διάλογο με τον Παύλο Πολάκη για το θέμα των μπλόκων και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με καρκινοπαθείς στο ΠΑΓΝΗ