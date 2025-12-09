Πράσινο φως για ανακαινίσεις σε παλιά σπίτια με επιδότηση 80% - 90% το τετραγωνικό

Κυβερνητικής Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως επισημάνθηκε, τα τελευταία 3 χρόνια η Ελλάδα για πρώτη φορά -αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, εθνικούς και κοινοτικούς- έχει ξεκινήσει έντονη προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας πολυδιάστατης και συνεκτικής πολιτικής. Μέχρι τώρα έχουν αναληφθεί 43 διακριτές κρατικές παρεμβάσεις

Οι κρατικές παρεμβάσεις τόσο για την απόκτηση όσο και για τη μίσθωση κατοικίας, συζητήθηκαν σήμερα στη συνεδρίαση τηςσυνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,7 δισ. ευρώ, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους.Η Κυβερνητική επιτροπή συνεδριάζει 3-4 φορές το χρόνο - η 1η συνεδρίαση έγινε τον Ιούνιο - με αποστολή το συντονισμό των πολιτικών για το στεγαστικό ζήτημα μεταξύ των υπουργείων συνοχής, εργασίας, εσωτερικών, παιδείας, ενέργειας, οικονομικών, ανάπτυξης.«Στόχος να αντιμετωπιστεί το κρίσιμο στεγαστικό πρόβλημα που απασχολεί σημαντική μερίδα πολιτών κυρίως νέων, αλλά όχι μόνο, ούτε αποκλειστικά στην πατρίδα μας. Σχεδόν το σύνολο των χωρών του δυτικού κόσμου είναι αντιμέτωπο με αυξανόμενες τιμές μίσθωσης και αγοράς κατοικίας» επισημάνθηκε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποία δόθηκε το «πράσινο φως» σεαλλά και την επιδότηση για ανακαινίσεις δημοτικών κτιρίων που προορίζονται για κατοικίες σε δημοσίους υπαλλήλους σε δήμους και κοινότητες έως 1.500 κατοίκων.1. Προκήρυξη των πρώτων 10 δημοσίων ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ιδιώτες για κοινωνική αντιπαροχή,2. Προκήρυξη για την κατασκευή περί των 1.350 προσιτών κατοικιών σε 3 ανενεργά στρατόπεδα με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο,3. Ενεργοποίηση δύο νέων προγραμμάτων για ανακαινίσεις σε παλαιές κατοικίες τα οποία προβλέπουν:α. Επιδότηση 80% έως 90% και έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε παλαιές κατοικίες έτους κατασκευής 1990 και παλαιότερες, μεγέθους έως 120 τ.μ. Η επιδότηση αφορά ήπιες ενεργειακής παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν βελτίωση μίας ενεργειακής κλάσης, καθώς και εργασίες για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, νέα πλακάκια, αντικατάσταση δαπέδων ή ανακαίνιση των χώρων του μπάνιου και της κουζίνας, κ.ά.β. Επιδότηση σε παλαιές κατοικίες και δημοτικά κτίρια που προορίζονται για κατοικίες σε δημοσίους υπαλλήλους σε δήμους και κοινότητες έως 1.500 κατοίκων.1. 20.003 νοικοκυριά έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας χάρη στο Σπίτι μου 1 και 2 (+2.930 εγκεκριμένα δάνεια από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο),2. 7.329 ιδιοκτήτες κλειστών/παλαιών κατοικιών έχουν λάβει ενίσχυση ή άτοκο δάνειο για την ανακαίνιση/αναβάθμιση της κατοικίας με σκοπό την ενοικίαση τους,3. Περίπου 890.000 πολίτες που είναι ενοικιαστές έλαβαν την πρώτη επιστροφή ενοικίου για την στήριξη των εισοδημάτων τους,4. Ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο ο νόμος Κοινωνικής Αντιπαροχής (ν. 5229/2025) με πρόσθετα κίνητρα για την προσέλκυση ιδιωτών ως μέτρο ενίσχυσης της προσφοράς ακινήτων,