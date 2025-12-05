Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ομάδα του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ ενισχύει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Προξενείο ΗΠΑ Θεσσαλονίκη

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ομάδα του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ ενισχύει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Τι έγραψε η πρέσβης των ΗΠΑ στην ανάρτησή της

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ομάδα του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ ενισχύει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που επισκέφθηκε το Γενικό Προξενείο που λειτουργεί στην πόλη.

Απευθύνοντας χαιρετισμό στη Βόρεια Ελλάδα, η κυρία Γκιλφόιλ εξήρε την ομάδα του Αμερικανικού προξενείου. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα!» έγραψε στο Χ.



Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:



Γειά σου, Βόρεια Ελλάδα! Πόσο μεγάλη τιμή είναι που επιτέλους επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη και γνωρίζω την καταπληκτική ομάδα στο Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. @USConsulateThes εδώ. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα! 




