Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ομάδα του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ ενισχύει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ομάδα του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ ενισχύει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
Τι έγραψε η πρέσβης των ΗΠΑ στην ανάρτησή της
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που επισκέφθηκε το Γενικό Προξενείο που λειτουργεί στην πόλη.
Απευθύνοντας χαιρετισμό στη Βόρεια Ελλάδα, η κυρία Γκιλφόιλ εξήρε την ομάδα του Αμερικανικού προξενείου. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα!» έγραψε στο Χ.
Γειά σου, Βόρεια Ελλάδα! Πόσο μεγάλη τιμή είναι που επιτέλους επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη και γνωρίζω την καταπληκτική ομάδα στο Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. @USConsulateThes εδώ. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα!
Απευθύνοντας χαιρετισμό στη Βόρεια Ελλάδα, η κυρία Γκιλφόιλ εξήρε την ομάδα του Αμερικανικού προξενείου. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα!» έγραψε στο Χ.
Hello, Northern Greece! What an honor it is to finally visit Thessaloniki and get to know the fantastic team at the U.S. Consulate General @USConsulateThes here. From supporting American companies and educational partnerships to advancing regional security and strengthening ties… pic.twitter.com/jKQgrFR2Wc— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 5, 2025
Αναλυτικά η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ:
Γειά σου, Βόρεια Ελλάδα! Πόσο μεγάλη τιμή είναι που επιτέλους επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη και γνωρίζω την καταπληκτική ομάδα στο Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. @USConsulateThes εδώ. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα