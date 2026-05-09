Βρετανοί που επέβαιναν στο Hondius θα μπουν σε καραντίνα, ο ΠΟΥ τους χαρακτηρίζει «επαφές υψηλού κινδύνου»

Αντιδράσεις και διαδηλώσεις στην Τενερίφη για την άφιξη του MV Hondius λόγω κρουσμάτων hantavirus

Το Νοσοκομείο Arrow Park είχε χρησιμεύσει ως χώρος απομόνωσης των βρετανών υπηκόων που είχαν απομακρυνθεί από την Ουχάν της Κίνας και από το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess το 2020, στην αρχή της πανδημίας της Covid-19.Στην Τενερίφη ξέσπασαν αντιδράσεις και διαδηλώσεις λιμενεργατών λόγω της επικείμενης άφιξης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει εμφανιστεί κρούσμα hantavirus. Οι διαδηλωτές εκφράζουν φόβους για πιθανό υγειονομικό κίνδυνο και ζητούν περισσότερη ενημέρωση και αυστηρά μέτρα ασφαλείας πριν την αποβίβαση των επιβατών.Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, μέρος των κατοίκων και των εργαζομένων στα λιμάνια παραμένει ανήσυχο, ενώ απειλεί ακόμη και με μπλοκάρισμα της άφιξης του πλοίου αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.