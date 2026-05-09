Βρετανοί που επέβαιναν στο Hondius θα μπουν σε καραντίνα, ο ΠΟΥ τους χαρακτηρίζει «επαφές υψηλού κινδύνου»

«Κατατάσσουμε όλα τα πρόσωπα πάνω στο πλοίο σε αυτό που αποκαλούμε επαφές υψηλού κινδύνου», εξήγησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια του ΠΟΥ αρμόδια για την πρόληψη και την προετοιμασία για επιδημίες και πανδημίες.
Η ίδια πρόσθεσε ότι συνιστάται «ενεργή εποπτεία και παρακολούθηση όλων των επιβατών και των μελών του πληρώματος που θα αποβιβασθούν για μια περίοδο 42 ημερών».
The British passengers will have to isolate for 45 days once they return to the UK, and will be closely monitored and tested by the agency. (5/5)
Σε νοσοκομείο του Λίβερπουλ μεταφέρονται είκοσι Βρετανοί, θα μπουν σε καραντίνα
Εξάλλου, περίπου είκοσι Βρετανοί επιβάτες του Hondius θα μεταφερθούν αύριο, Κυριακή, σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας για να μπουν σε καραντίνα, γνωστοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το NHS, το βρετανικό δημόσιο σύστημα υγείας.
Τα πρόσωπα αυτά θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Arrowe Park στο Άπτον «για να τους παρασχεθεί ένα ασφαλές μέρος για την περίοδο απομόνωσής τους», δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι του NHS, σε επιστολή που έστειλαν στους εργαζομένους τους.
«Θα υποδεχθούμε τα πρόσωπα αυτά την Κυριακή 10 Μαΐου. Κατά την άφιξή τους θα γίνει ανίχνευση συμπτωμάτων και δεν θα γίνει δεκτό κανένα πρόσωπο που παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού», αναφέρεται στην επιστολή.
Κλείσιμο
Έως 72 ώρες η παραμονή τους
Αν κάποιος απ' αυτούς τους πρώην επιβάτες του πλοίου αρρωστήσει μετά την άφιξή του, «θα μεταφερθεί γρήγορα σε ένα άλλο ίδρυμα», αναφέρεται ακόμα.
Σε ανακοίνωσή τους, οι περιφερειακοί υπεύθυνοι υγείας διευκρίνισαν ότι η παραμονή των επιβατών αναμένεται να διαρκέσει «έως 72 ώρες».
Στη συνέχεια θα αποφασισθεί «αν μπορούν να συνεχίσουν την περίοδο απομόνωσής τους στην κατοικία τους ή αλλού».
Η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA) είχε ανακοινώσει χθες, Παρασκευή, ότι οι Βρετανοί, που θα απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο Hondius, θα πρέπει να απομονωθούν για 45 ημέρες μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το Νοσοκομείο Arrow Park είχε χρησιμεύσει ως χώρος απομόνωσης των βρετανών υπηκόων που είχαν απομακρυνθεί από την Ουχάν της Κίνας και από το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess το 2020, στην αρχή της πανδημίας της Covid-19.
Αντιδράσεις και διαδηλώσεις στην Τενερίφη για την άφιξη του MV Hondius λόγω κρουσμάτων hantavirus
Στην Τενερίφη ξέσπασαν αντιδράσεις και διαδηλώσεις λιμενεργατών λόγω της επικείμενης άφιξης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει εμφανιστεί κρούσμα hantavirus. Οι διαδηλωτές εκφράζουν φόβους για πιθανό υγειονομικό κίνδυνο και ζητούν περισσότερη ενημέρωση και αυστηρά μέτρα ασφαλείας πριν την αποβίβαση των επιβατών.
Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, μέρος των κατοίκων και των εργαζομένων στα λιμάνια παραμένει ανήσυχο, ενώ απειλεί ακόμη και με μπλοκάρισμα της άφιξης του πλοίου αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.