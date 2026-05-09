Τζιτζικώστας από Θεσσαλονίκη: Όταν η Βόρεια Ελλάδα αναπτύσσεται, η χώρα ισχυροποιείται

Έμφαση στις υποδομές, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα από τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού στο Προσυνέδριο της ΝΔ

ιδιαίτερη έμφαση στον στρατηγικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας, τις μεγάλες υποδομές και την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας.



Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη «καρδιά της Μακεδονίας» και υπογράμμισε ότι η πόλη και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα αποτελούν ιστορικά και γεωπολιτικά κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της χώρας και της Ευρώπης. Όπως είπε, η περιοχή λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ διαθέτει ισχυρή παραγωγική, επιχειρηματική και εξαγωγική δυναμική.







Ολόκληρη η ομιλία του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες,



Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά, να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τα στελέχη και τους φίλους της παράταξής μας.







Για μένα προσωπικά, το γνωρίζετε καλά, η επιστροφή σε αυτό το βήμα δεν είναι πολιτική υποχρέωση, είναι κατάθεση ψυχής στον τόπο μου και στους συμπολίτες μου που υπηρέτησα και συνεχίζω να υπηρετώ, πλέον από ένα διαφορετικό μετερίζι.



Φίλες και φίλοι,



Μια παράδοση αντίστοιχη με τις πραγματικές δυνατότητες του τόπου και των ανθρώπων της.

Άλλωστε, η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία δικαιούνται αυτόν τον ρόλο, ιστορικά, πολιτικά, γεωγραφικά και αναπτυξιακά.



Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω με δυο λόγια για τον τόπο μας.



Βρισκόμαστε σε έναν τόπο με μνήμη, με βάρος, με ταυτότητα.



Στη Θεσσαλονίκη της ιστορίας, των παραδόσεων και της εθνικής υπερηφάνειας.



Στη Θεσσαλονίκη της παραγωγής, του εμπορίου, των πανεπιστημίων, της νεολαίας, της εξωστρέφειας.



Στη Θεσσαλονίκη που συνδέει τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο.



Στη Θεσσαλονίκη η οποία διαχρονικά αποτελεί φάρο για ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι επιστήμονες, οι άνθρωποι της παραγωγής των επιχειρήσεων, του τουρισμού, της μεταποίησης, της καινοτομίας.



Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Αυτή η Ελλάδα, η Ελλάδα της περιφέρειας, δεν ζητάει ειδική μεταχείριση.



Ζητάει να αναγνωριστεί αυτό που πραγματικά είναι: Δύναμη εθνικής ανάπτυξης και πύλη της χώρας προς το μέλλον.



Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι κάτι που η παράταξή μας το αντιλαμβάνεται διαχρονικά.



Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επενδύει στο στρατηγικό ρόλο της βόρειας Ελλάδας και το αποδεικνύει στην πράξη με έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και ταυτόχρονα δημιουργούν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως το Μετρό και το Flyover, η ανάπλαση της ΔΕΘ, ο προαστιακός σιδηρόδρομος, ο έκτος προβλήτας στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.



Όλα ψηφίδες της νέας εποχής που ανατέλλει.



Ταυτόχρονα όμως είμαι σε θέση να σας πω με βεβαιότητα ότι και η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα, ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη, ως χώρο στρατηγικά κομβικό για τις μεταφορές, τις εξαγωγές, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον τουρισμό και τη στρατιωτική κινητικότητα.



Με άλλα λόγια, για την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και την ασφάλεια της ηπείρου μας.



Σήμερα λοιπόν, έρχομαι από την Αλεξανδρούπολη, όπου με πόρους από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τις υποδομές και τις μεταφορές, ξεκινάμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό έργο, που αλλάζει το χάρτη και δημιουργεί μια νέα γεωγραφία.



Ο σιδηροδρομικός και οδικός άξονας που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι μέσα από τη Βουλγαρία, ήταν και είναι η κορυφαία προτεραιότητά μου, αλλά και κορυφαία προτεραιότητα της Κομισιόν, γιατί το έργο αυτό σημαίνει: ταχύτερες μεταφορές, ασφαλέστερες διαδρομές, νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαγωγές, νέες ευκαιρίες για τα λιμάνια μας, ενίσχυση του τουρισμού, αλλά και μία νέα αρχιτεκτονική για την άμυνα της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρώπης.



Σημαίνει με απλά λόγια: πρόσβαση - ανάπτυξη - ασφάλεια.



Και όταν η βόρεια Ελλάδα αναπτύσσεται, η Ελλάδα ισχυροποιείται.



Όταν οι υποδομές μας στη βόρεια πύλη της χώρας εκσυγχρονίζονται, η εθνική οικονομία αποκτά νέα πνοή.



Κυρίες και κύριοι.



Η Νέα Δημοκρατία, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, δεν ήταν ποτέ ένα κόμμα της συγκυρίας, όπως δεν ήταν ποτέ ούτε κόμμα των ελίτ.



Ήταν και παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη.



Ήταν και παραμένει η παράταξη των εθνικών επιλογών.



Η παράταξη που θεμελίωσε τη Δημοκρατία μετά τη Μεταπολίτευση.



Η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα σε ευρωπαϊκή πορεία και την κράτησε εκεί όταν χρειάστηκε.



Η παράταξη που είπε την αλήθεια σε δύσκολες στιγμές.



Που δεν υπέκυψε στις σειρήνες του λαϊκισμού.



Που πλήρωσε πολιτικό κόστος όταν χρειάστηκε.



Που δεν δίστασε να βάλει τη χώρα πάνω από το κόμμα.



Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα μπορούμε να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια.



Είναι ο λόγος που και σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα στον ευρωπαϊκό χώρο, ένα θεμέλιο δημοκρατίας και θεσμικής και κοινωνικής ομαλότητας.



Ό,τι λοιπόν, και να λέγεται, ό,τι και να ακούγεται, όποιος και αν το λέει, η αλήθεια είναι μια και δεν αλλάζει:



Η Ελλάδα του 2019 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2026.



Σήμερα, μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω μας και να είμαστε υπερήφανοι για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και την επάνοδο στην κανονικότητα.



Και αυτή η βελτίωση, είναι έργο των δικών μας κυβερνήσεων.



Είναι έργο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.



Πρόεδρε αυτή είναι η αλήθεια και το γνωρίζουν όλοι, και στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη, και οι φίλοι, και οι αντίπαλοι.



Και πιστέψτε με κυρίες και κύριοι, δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε απλό, να μετατρέψεις μια χώρα από «αποδιοπομπαίο τράγο», σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων.



Ειδικά σε μια περίοδο παγκόσμιων κρίσεων, όπως η πανδημία, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, πέτυχε σημαντικές νίκες για την πατρίδα και τους Έλληνες.



Η ανεργία μειώθηκε.



Το χρέος αποπληρώνεται και μειώνεται και αυτό.



Η χώρα ανέκτησε ξανά διπλωματικό κεφάλαιο.



Το κράτος ψηφιοποιήθηκε.



Τα εργοτάξια στα μεγάλα έργα πήραν μπροστά.



Παραδίδονται μεγάλες υποδομές και σχεδιάζονται και άλλες.



Όλα αυτά είναι αλήθειες. Αλήθειες που τις βλέπουν όλοι. Όμως και η Ευρώπη αλλάζει, επιστρέφοντας σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες.



Η Ευρώπη θυμάται ξανά:



Ότι η ειρήνη χρειάζεται άμυνα.



Ότι η ανάπτυξη χρειάζεται υποδομές.



Ότι τα σύνορα πρέπει να προστατεύονται



Θυμάται όλα αυτά που εμείς στην Ελλάδα, και ειδικότερα στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξεχάσαμε ποτέ.

Και σήμερα η Ευρώπη δίνει απαντήσεις:



Ισχυροποιεί την άμυνά της, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, προωθεί τη βιομηχανική της αναγέννηση, θωρακίζει την ενεργειακή της αυτονομία, δημιουργεί τη στρατιωτική Σένγκεν, συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η ανταγωνιστικότητα μαζί με την άμυνα και την ασφάλεια, είναι σήμερα οι κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρώπης. Και πρόκειται για επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα, όχι για συγκυριακές αποφάσεις.



Κυρίες και κύριοι,



Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ, ούτε εγώ, ούτε κανείς από εμάς, για να θριαμβολογήσουμε.



Ήρθαμε για να πούμε τα πράγματα όπως είναι.



Η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019.



Αλλάξαμε την πορεία του καραβιού, αλλά δεν φτάσαμε ακόμη στο λιμάνι.



Ξέρω ότι για πολλούς συμπολίτες μας τα πράγματα παραμένουν δύσκολα.



Ξέρω ότι η καθημερινότητα πιέζει, ότι οι τιμές ανεβαίνουν, ότι το εισόδημα δεν φτάνει πάντα όσο θα θέλαμε, ότι οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν σπίτι, να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια.



Και ξέρω ότι αυτό γεννά θυμό, απογοήτευση, αμφισβήτηση.



Οφείλουμε να το ακούμε αυτό, όχι να το προσπερνάμε, ούτε να το υποτιμάμε.



Η Νέα Δημοκρατία απάντησε στις προκλήσεις της μεταπολίτευσης. Απάντησε στις προκλήσεις του ιστορικού κύκλου που άνοιξε το 2009. Τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο για τον ιστορικό κύκλο που ανοίγει το 2030.



Ο 21ος αιώνας προχωρά με λιγότερες βεβαιότητες και μεγαλύτερες προκλήσεις.



Για αυτό, η παράταξή μας οφείλει να μιλήσει για την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών, για την Ελλάδα της δίκαιης ανάπτυξης, της στήριξης των νέων οικογενειών, της πρόσβασης όλων των πολιτών σε καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες.



Γιατί στην επόμενη ημέρα η μάχη δεν είναι για τους δείκτες. Είναι για τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι για τη σύγκλιση στα εισοδήματα και τις υποδομές της Ευρώπης. Είναι για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής. Είναι για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που για εμάς είναι ζήτημα υπαρξιακό. Είναι για να νιώσει η μεσαία τάξη πραγματική βελτίωση και προοπτική.



Σήμερα, όμως, φίλες και φίλοι, βλέπουμε γύρω μας, κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει:



Την επιστροφή εύκολων απαντήσεων.



Τις υποσχέσεις χωρίς σχέδιο.



Τα λόγια που επενδύουν στον θυμό.



Ξέρετε, ο αντιπολιτευτικός λαϊκισμός είναι εύκολος. Μόνο που έχει ένα μειονέκτημα για εκείνους που επενδύουν σε αυτόν: Όταν συγκρούεται με την πραγματικότητα, οδηγεί τη χώρα σε ήττες και τους πολίτες στην απόγνωση.



Για αυτό από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να δώσουμε τη μάχη των ιδεών. Όχι υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τα έκανε όλα τέλεια. Γιατί δεν είναι αλήθεια. Λέγοντας όμως τί πέτυχε, σε πόσο χρόνο το πέτυχε, με τί είχε να αντιπαλέψει και σε ποιο παγκόσμιο περιβάλλον κυβέρνησε.



Ο συλλογικός νους είναι πιο ώριμος από ό,τι κάποιοι θέλουν να τον παρουσιάσουν. Μπορεί να διακρίνει το εφικτό. Μπορεί να σκεφτεί συγκριτικά. Να μετρήσει στάσεις, θέσεις, αξιοπιστία και ικανότητα.



Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία, εδώ και δέκα χρόνια, είναι σταθερά πρώτο κόμμα σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης, παρά τη λογική φθορά και τις δυσκολίες της διακυβέρνησης.



Αυτό κάτι σημαίνει. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι ο κόσμος δεν ζητάει θαύματα. Ζητάει σοβαρότητα.



Ζητάει σταθερότητα. Ζητάει αποτέλεσμα.



Τα λέω όλα αυτά όχι για να επαναπαυτούμε σε όσα πετύχαμε, αλλά για να συμφωνήσουμε μαζί για αυτά που πρέπει να αγωνιστούμε.



Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να γυρίσει πίσω.



Σας ευχαριστώ.