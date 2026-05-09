Η ανάρτηση Μητσοτάκη με μουσική υπόκρουση το Enter Sandman των Metallica, «πιστεύω στην πολιτική των αποτελεσμάτων»
Η ανάρτηση Μητσοτάκη με μουσική υπόκρουση το Enter Sandman των Metallica, «πιστεύω στην πολιτική των αποτελεσμάτων»
«Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη», έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο instgram
Με μουσική υπόκρουση το εμβληματικό κομμάτι των Enter Sandman των Metallica και σε έντονα συμβολικό πολιτικό μήνυμα για το «αύριο» της χώρας, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέα ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, επιχειρώντας να συνδέσει την κυβερνητική στρατηγική με την εικόνα μιας «ισχυρής Ελλάδας».
Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο πρωθυπουργός πλαισιώνει την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και την επίσκεψή του σε πολιτιστικό χώρο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τον σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη».
Σε άλλο σημείο του μηνύματός του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται «όταν υπάρχει θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα», κάνοντας αναφορά και στα εγκαίνια του νέου «Μουσείου Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στη Θεσσαλονίκη για το οποίο ευχήθηκε «καλορίζικο», επισημαίνοντας τη σημασία των πολιτιστικών υποδομών.
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική του αφήγηση με την εικόνα μιας χώρας που «βάζει ψηλά τον πήχη», σημειώνοντας ότι «η γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα». Παράλληλα, άσκησε έμμεση κριτική στην αντιπολίτευση, αναφέροντας πως «άλλοι επενδύουν στην πολιτική των υποσχέσεων, ενώ εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων».
Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο πρωθυπουργός πλαισιώνει την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και την επίσκεψή του σε πολιτιστικό χώρο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τον σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε άλλο σημείο του μηνύματός του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται «όταν υπάρχει θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα», κάνοντας αναφορά και στα εγκαίνια του νέου «Μουσείου Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στη Θεσσαλονίκη για το οποίο ευχήθηκε «καλορίζικο», επισημαίνοντας τη σημασία των πολιτιστικών υποδομών.
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική του αφήγηση με την εικόνα μιας χώρας που «βάζει ψηλά τον πήχη», σημειώνοντας ότι «η γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα». Παράλληλα, άσκησε έμμεση κριτική στην αντιπολίτευση, αναφέροντας πως «άλλοι επενδύουν στην πολιτική των υποσχέσεων, ενώ εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα