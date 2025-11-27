Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άμεση επανακλήτευση του «Φραπέ» ζητά η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή

Λαζαρίδης: Μετά τη χθεσινή κατάθεση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Λάμπρου Αντωνόπουλου, ο Γιώργος Ξυλούρης πρέπει να πάει στην επιτροπή για να εξηγήσει τις σχέσεις του με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ