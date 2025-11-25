Γεωργιάδης: Η μεγάλη συμπάθεια της Μέρκελ για τον Τσίπρα προέρχεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών - Ότι είναι όρθια η Ακρόπολή ακόμα είναι θαύμα

Η μόνη ορθή πολιτική πράξη του Τσίπρα ήταν η κωλοτούμπ μετά το δημοψήφισμα, τα σχέδια της ΕΚΤ ήταν ελικόπτερα που θα πετούσαν νερά και τρόφιμα στις μεγάλες πόλεις, στρατός γύρω από σούπερ μάρκετ και την ΤτΕ, η εποχή της δραχμής θα ήταν σαν τη Γάζα