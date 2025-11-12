Ο Χριστοδουλίδης σκοπεύει να καλέσει Ερντογάν και Τσαβουσογλου σε άτυπες συνοδούς της ΕΕ

Ο Κύπριος πρόεδρος χαρτογραφεί στους Financial Times την ατζέντα της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ για το 2026 – Προτείνει παράλληλο «άνοιγμα» προς την Τουρκία με ευρωπαϊκά εργαλεία