Φαραντούρης: Ερωτήσεις και κριτική στην Κομισιόν για τις περικοπές κονδυλίων για το περιβάλλον

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά αναθεώρηση της απόφασης της Επιτροπής να προτείνει κατάργηση της αυτοτέλειας του εμβληματικού προγράμματος LIFE - του μοναδικού στοχευμένου προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος