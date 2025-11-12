Φαραντούρης: Ερωτήσεις και κριτική στην Κομισιόν για τις περικοπές κονδυλίων για το περιβάλλον
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά αναθεώρηση της απόφασης της Επιτροπής να προτείνει κατάργηση της αυτοτέλειας του εμβληματικού προγράμματος LIFE - του μοναδικού στοχευμένου προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος
Στην κατάθεση δέσμης τριών γραπτών ερωτήσεων προς την Κομισιόν για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα προχώρησε ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
«Επιτέλους, η Επιτροπή πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με τις σημαντικές καθυστερήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και το τεράστιο κενό επενδύσεων για το περιβάλλον, τα ύδατα και τη βιοποικιλότητα» δήλωσε απ' τις Βρυξέλλες ο Έλληνας ευρωβουλευτής.
Ο Νικόλας Φαραντούρης ζητά αναθεώρηση της απόφασης της Επιτροπής να προτείνει κατάργηση της αυτοτέλειας του εμβληματικού προγράμματος LIFE - του μοναδικού στοχευμένου προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο κ. Φαραντούρης παραθέτει πρόσφατες εκθέσεις που καταδεικνύουν την ανεπαρκή υλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με ετήσιο κόστος 180 δισ. ευρώ ετησίως, ετήσιο κενό 122 δισ. ευρώ σε περιβαλλοντικές επενδύσεις και σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για το 2030, καθώς και την πρόταση της Κομισιόν για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, να προτείνει την κατάργηση της αυτοτέλειας του εμβληματικού προγράμματος LIFE, μετά από 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας.
Εν όψει τούτων, ο ευρωβουλευτής Φαραντούρης ζητά από την Κομισιόν:
α) μέτρα για την ενίσχυση της δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και την αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που εντοπίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
β) μέτρα για ενίσχυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την αντιμετώπιση του επενδυτικού κενού για το περιβάλλον και το κλίμα.
γ) συνδρομή στα κράτη-μέλη προσαρμοσμένη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το καθένα από αυτά.
δ) μέτρα για την ενίσχυση και προστασία των πιο ευάλωτων περιοχών και πληθυσμών.
ε) επαναφορά του εμβληματικού προγράμματος LIFE και την ενσωμάτωσή του σε νέα προγράμματα.
στ) πρόβλεψη ειδικού προγράμματος για το κλίμα στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.
ζ) εγγυήσεις ότι δεν θα αποχρηματοδοτηθούν οι δράσεις για τη φύση, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ.
🇪🇺🌱 Δέσμη γραπτών ερωτήσεων κατέθεσα πριν λίγο προς την Κομισιόν για την #προστασία_του_περιβάλλοντος, το #νερό & τη #βιοποικιλότητα ως μέλος των επιτροπών Περιβάλλοντος & Προϋπολογισμών του Ευρ. Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν πολλαπλώς εκτεθειμένη από καθυστερήσεις και αντιφάσεις: pic.twitter.com/5GSGW63n0V— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) November 11, 2025
