Φλωρίδης: Ποινική δικογραφία για πιθανή πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε τη Βουλή ότι η υπόθεση εξετάζεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – Έχει συσχετιστεί με προηγούμενη δικογραφία και βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού