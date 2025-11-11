Φλωρίδης: Ποινική δικογραφία για πιθανή πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου
Φλωρίδης: Ποινική δικογραφία για πιθανή πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου
Ο υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε τη Βουλή ότι η υπόθεση εξετάζεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – Έχει συσχετιστεί με προηγούμενη δικογραφία και βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού
Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα για το ενδεχόμενο πιθανής πλαστογράφησης υπογραφών πολιτών, κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής», αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, απαντώντας σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου, που είχε εκλεγεί αρχικά με το κόμμα Σπαρτιάτες.
Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Φλωρίδη που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η δικογραφία, που έχει ήδη συσχετιστεί με προγενέστερη και βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού, σχηματίστηκε μετά από καταγγελίες , σύμφωνα με τις οποίες υπήρξε πλαστογράφηση υπογραφών.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, στην απάντησή, ενημερώνει τον βουλευτή ότι «σύμφωνα με το υπ' αρ.πρ.159680/10-10-2025 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025 σε Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και πλέον, από τις 16 Ιουλίου 2025, βρίσκεται προς επεξεργασία σε Εισαγγελικό Λειτουργό. Επίσης, η εν λόγω δικογραφία συσχετίστηκε στις 15 Ιουλίου 2025 με προηγούμενη, που είχε σχηματιστεί στις 13 Μαΐου 2025».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3023/2002 (ΦΕΚ Α΄146) προβλέπεται ότι: «1. Το πολιτικό κόμμα πριν αναλάβει δραστηριότητα καταθέτει ιδρυτική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τη δήλωση καταθέτει ο Πρόεδρος ή η Διοικούσα Επιτροπή του και σε αυτή αναφέρεται ότι η οργάνωση και η δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γνωστοποιούνται επίσης το όνομα, το έμβλημα και η έδρα του πολιτικού κόμματος και υποβάλλονται το καταστατικό ή η ιδρυτική του διακήρυξη, που υπογράφονται από διακόσιους, τουλάχιστον πολίτες με δικαίωμα ψήφου».
Ο έλεγχος γνησιότητας των υπογραφών προκύπτει κατόπιν καταγγελίας πιθανής πλαστογράφησής τους, που διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Κώδικά Ποινικής Δικονομίας, αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσθέτει ότι φωτοαντίγραφα του καταστατικού του πολιτικού κόμματος ή της ιδρυτικής του διακήρυξης, με τις υπογραφές των πολιτών, διαβιβάζονται από τον Άρειο Πάγο στο Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση Εκλογών - Τμήμα Εκλογών, το οποίο είναι καθ' ύλη και κατά νόμο αρμόδιο για τα αφορώντα τις εκλογές και τα πολιτικά κόμματα.
